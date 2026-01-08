Что происходит с ценой биткойна?

Сейчас на криптовалютных рынках сохраняется мало признаков устойчивого оптимизма, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Два сценария для нефти: что будет с ценами, если Венесуэла сократит или увеличит добычу

Несмотря на то, что в биржевые фонды "вернулись" средства, более широкая структура рынка никак не изменилась. Сейчас рост стоимости биткойна является скорее передышкой, чем возрождением этой монеты.

Как бессрочные, так и датированные фьючерсы на биткоин, где раскрывается значительная часть базовых настроений рынка по криптовалютам, показывают, что большинство ставок все еще сосредоточены на краткосрочных контрактах. Спрос на долгосрочные фьючерсы остается приглушенным на Чикагской товарной бирже, которая долгое время считалась барометром институционального интереса,

– отмечает издание.

Интересно! ETF в это время показал самый большой "приток" с 7 октября.

Подорожанию биткойна также способствовало изменение тенденций:

в конце 2025 года многие люди активно реализовывали крипту;

а вот в первые дни 2026 года эта активность снизилась.

В определенном смысле стагнация биткойна, по сравнению с акциями и золотом, вызвала сомнения, относительно ценности крипты. Именно как актива.

Снижение волатильности биткойна, особенно по сравнению с золотом и бета-версией, свидетельствует о том, что лучшие дни для криптоактивов уже прошли,

– рассказал еще в понедельник старший стратег Bloomberg Intelligence по сырьевым товарам Майк Макглоун.

Сегодня биткойн остается на достигнутом ранее уровне, хотя и произошло незначительное снижение. Сейчас эта монета стоит – 90 348,50 долларов, сообщает investing.com.



Сколько сегодня стоит 1 BTC / Скриншот сервиса investing.com

Что происходило с биткоином в 2025 году?