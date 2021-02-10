Главная криптовалюта в мире снова обновила свой исторический максимум. Так, 9 февраля, цена биткоина достигла отметки в 48 тысяч долларов. Однако останавливаться на этом она не планирует.

Биткойн возрастет до 100 т ы сяч долларов?

Генеральный директор американского подразделения биржи Binance Кэтрин Коли считает, что биткоин может подняться как к 75 тысяч долларов, так и к 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Cointelegraph.

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"Если вы предполагали возможность роста биткоины в 50 тысяч долларов, то я бы поставила цель выше. По моему мнению, мы движемся в сторону 75 тысяч долларов, возможно – 100 тысяч до конца 2021", – заявила Кэтрин Коли.

Причины роста биткоина

Подобный прогноз на курс главной криптовалюта делал и криптоаналитик Дэвид Зайлер в интервью Money Morning. Он убежден, что в начале 2022 биткойн будет стоить уже 100 тысяч долларов.

Среди главных причин подорожания криптовалюта аналитик называет:

халвинг, случившейся в мае, снизил размер награды, которую получают майнер за добычу криптовалюты, с 12,5 до 6,25 BTC;

купить биткойн стало гораздо проще. Цифровые деньги поддержали такие платежные системы и приложения как Cash App, Robinhood и PayPal;

главную криптовалюту больше обсуждается в СМИ. Это подталкивает инвесторов к покупке цифровых денег.

"Криптовалютный "снежный ком", который образовалась в 2020 году, в 2021 году будет ставать все больше и быстрее ... 2021 год будет очень позитивным и активным для криптовалюты", – сказал Дэвид Зайлер.

Сколько стоит биткойн сейчас

В среду, 10 февраля, по состоянию на 11:29 цена биткоина составляет 46 745 долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Цена биткоина на 10 февраля / Графика CoinMarketCap