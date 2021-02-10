Биткоин снова бьет рекорды: чего ожидать от криптовалюты в 2021 году
Главная криптовалюта в мире снова обновила свой исторический максимум. Так, 9 февраля, цена биткоина достигла отметки в 48 тысяч долларов. Однако останавливаться на этом она не планирует.
Биткойн возрастет до 100 тысяч долларов?
Генеральный директор американского подразделения биржи Binance Кэтрин Коли считает, что биткоин может подняться как к 75 тысяч долларов, так и к 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Cointelegraph.
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"Если вы предполагали возможность роста биткоины в 50 тысяч долларов, то я бы поставила цель выше. По моему мнению, мы движемся в сторону 75 тысяч долларов, возможно – 100 тысяч до конца 2021", – заявила Кэтрин Коли.
Причины роста биткоина
Подобный прогноз на курс главной криптовалюта делал и криптоаналитик Дэвид Зайлер в интервью Money Morning. Он убежден, что в начале 2022 биткойн будет стоить уже 100 тысяч долларов.
Среди главных причин подорожания криптовалюта аналитик называет:
- халвинг, случившейся в мае, снизил размер награды, которую получают майнер за добычу криптовалюты, с 12,5 до 6,25 BTC;
- купить биткойн стало гораздо проще. Цифровые деньги поддержали такие платежные системы и приложения как Cash App, Robinhood и PayPal;
- главную криптовалюту больше обсуждается в СМИ. Это подталкивает инвесторов к покупке цифровых денег.
"Криптовалютный "снежный ком", который образовалась в 2020 году, в 2021 году будет ставать все больше и быстрее ... 2021 год будет очень позитивным и активным для криптовалюты", – сказал Дэвид Зайлер.
Сколько стоит биткойн сейчас
В среду, 10 февраля, по состоянию на 11:29 цена биткоина составляет 46 745 долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Цена биткоина на 10 февраля / Графика CoinMarketCap
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