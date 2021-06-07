Биткоин полетит на Луну и на этот раз на самом деле: как это будет происходить

Фраза "биткоин полетит на Луну" обычно означает, что его цена заоблачно взлетит. Но на этот раз космическая компания в США действительно отправит 1 биткоин на Луну.

Об этом сообщила криптобиржа Bitmex. Поможет в транспортировке биткоинов коммерческая космическая компания Astrobotic Technology Inc. Она отправит биткоин в рамках своего первого коммерческого полета на Луну в ноябре этого года.

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Для этого биржа создаст единственную в своем роде физическую монету биткоина. На ней будет название Bitmex, название миссии, дата ее чеканки и цена биткоина на момент чеканки.

По состоянию на 7 июня 10:30 биткоин стоит более 36 тысячи долларов, по данным CoinMarketCap

Биткоин будет оставаться на поверхности Луны до тех пор, пока любая предприимчивая душа не отправится за ним. В аппаратного кошелька будет публичный адрес, что позволяет любому желающему стать свидетелем присвоении монеты,

– говорится на сайте миссии.

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