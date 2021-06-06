Заявление Coinbase о поддержке Dogecoin и придания токена к приложениям платформы для Android и iOS является подтверждением того, что монета-шутка продолжает укреплять свои позиции.

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Фурор Dogecoin

Старший аналитик Oanda Corp. Эдвард Майя отметил, что очередной скачок Dogecoin произошел на фоне укрепления позиций криптовалют. По его мнению, не стоит удивляться любым изменениям курса Dogecoin в будущем – или его обесцениванию, или еще одной попытке покорить Луну.

За прошлый год Dogecoin вырос более чем на 14 000% . По данным Yahoo! Finance , его рыночная капитализация составляет почти 48 миллиардов долларов. Dogecoin занимает 6 место в рейтинге криптовалют. По состоянию на 6 июня стоимость криптовалюты-мема остановилась на уровне 0,36 доллара .

Позиции Dogecoin на рынке / Инфографика Yahoo! Finance

Такой рост стал сюрпризом даже для криптоинвесторов. Достижения виртуальной валюты приводят, как пример мощности розничных трейдеров, популярности мемов и тематического исследование на тему, что может произойти в мире, где Федеральный резерв и другие центральные банки проводят относительно свободную монетарную политику, пытаясь преодолеть последствия кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Фактор Илона Маска

Конечно это не был бы Dogecoin без упоминаний в социальных сетях. Все понимают, что твиты генерального директора Tesla Илона Маска несколько раз влияли на стоимость биткоина и Dogecoin. Сторонники биткоина с тревогой следят за действиями миллиардера, поскольку в последний раз Маск признался, что его чувства к лидеру крипторынка прошли. Зато инвесторы, которая вкладывают средства в Dogecoin, активно "ухаживают" за Маском.

Если у кого-то возникнут проблемы с Илоной, ему сначала придется пройти через #DogeArmy,

– пошутил один из пользователей твиттер.