Засновник компанії Tesla та SpaseX Ілон Маск втратив титул найзаможнішої людини світу. Лише за добу статки бізнесмена скоротились на 15,2 мільярда доларів.

Чому Ілон Маск втратив мільярди

У понеділок, 22 лютого, акції компанії Tesla зменшились на 8,6%. Це частково пов'язано з твітом Ілона Маска про ціни на криптовалюти.

До теми Маск вирішив відгукнутися про курс біткойна: каже, що завищений

У своєму дописі за 21 лютого підприємець наголосив, що вартість біткойна і Ethereum "здаються завищеними".

Він написав: "Гроші – це просто дані, які дозволяють нам уникнути незручностей бартеру. Вони, як і всі дані, схильні до затримок і помилок. Система буде розвиватися до мінімізації і того, й іншого. Тож я вважаю курс біткойна та Ethereum завищеними".



Заява Маска про курс біткойна / Скриншот із твітеру

Винахідник опустився на друге місце в рейтингу найзаможніших людей світу за версією Bloomberg. Зараз його прибутки оцінюються в 183,4 мільярда доларів. На першому місці в списку – засновник Amazon Джефф Безос зі сумою 186,3 мільярда доларів.

Вплив Маска на ціну біткойна

Однак ще 8 лютого компанія Tesla заявляла про придбання біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів. Після цього курс криптовалюти різко пішов вгору та майже з кожним днем оновляв свій історичний максимум. 22 лютого біткойн подолав позначку у 58 тисяч доларів.

Курс біткойна станом на 11:10 24 лютого

Coindesk – 50 569 доларів.

Binance – 50 565 доларів.

CoinMarketCap – 50 530 доларів.