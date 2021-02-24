Ілона Маск втратив понад 15 мільярдів за добу через твіт про біткойн
Засновник компанії Tesla та SpaseX Ілон Маск втратив титул найзаможнішої людини світу. Лише за добу статки бізнесмена скоротились на 15,2 мільярда доларів.
Джерело:BNNBloomberg
Чому Ілон Маск втратив мільярди
У понеділок, 22 лютого, акції компанії Tesla зменшились на 8,6%. Це частково пов'язано з твітом Ілона Маска про ціни на криптовалюти.
До теми Маск вирішив відгукнутися про курс біткойна: каже, що завищений
У своєму дописі за 21 лютого підприємець наголосив, що вартість біткойна і Ethereum "здаються завищеними".
Він написав: "Гроші – це просто дані, які дозволяють нам уникнути незручностей бартеру. Вони, як і всі дані, схильні до затримок і помилок. Система буде розвиватися до мінімізації і того, й іншого. Тож я вважаю курс біткойна та Ethereum завищеними".
Заява Маска про курс біткойна / Скриншот із твітеру
Винахідник опустився на друге місце в рейтингу найзаможніших людей світу за версією Bloomberg. Зараз його прибутки оцінюються в 183,4 мільярда доларів. На першому місці в списку – засновник Amazon Джефф Безос зі сумою 186,3 мільярда доларів.
Вплив Маска на ціну біткойна
Однак ще 8 лютого компанія Tesla заявляла про придбання біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів. Після цього курс криптовалюти різко пішов вгору та майже з кожним днем оновляв свій історичний максимум. 22 лютого біткойн подолав позначку у 58 тисяч доларів.
Курс біткойна станом на 11:10 24 лютого
- Coindesk – 50 569 доларів.
- Binance – 50 565 доларів.
- CoinMarketCap – 50 530 доларів.
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