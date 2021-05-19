Цифрові валюти та криптобіржі отримали черговий удар на початку тижня. Зокрема, Nasdaq Composite втратила 4% через побоювання щодо інфляції. Біткойн подешевшав відразу на 30% після заяви Ілона Маска про те, що Tesla відмовляється приймати платежі у цій валюті. Технологічні компанії отримали друге дихання на фоні цих перепитій.
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Що стане новим каталізатором біткойна
Попри все інвестори вважають, що у 2021 році з'явиться новий каталізатор біткойна. Цю візію просуває колишній менеджер хедж-фонду Goldman Sachs Рауль Пал. Крім того, він прогнозує оптимістичну цінову ціль для криптовалюти.
Я думаю біткойн перетне позначку у 250 тисяч доларів протягом наступних 12 місяців, а вартість Ethereum стрибне вище 20 тисяч доларів,
– заявив співзасновник Real Vision financial and Crypto TV.
Для біткойна і його волатильності відкат у 35% – це нормально. Це головне про що варто пам'ятати інвесторам. Попри коливання на ринку біткойн як і раніше приносить 200% річних. Це найвищий показник прибутковості активу в історії. Найімовірніше, з часом віртуальна валюта буде приносити менше, але швидкість прийняття всього ринку криптовалюти як і раніше зростатиме на 113% в рік. Тож, це найшвидше впровадження нової технології у світі.
Запуск фонд запланований на вересень. Найімовірніше, це призведе до того, що ринок криптовалюти піде вгору на тлі зростання цін через сплеск попиту зі сторони зареєстрованих інвестиційних консультантів і керуючих активами. Саме так сталося у Канаді. Виконавчий директор банку Galaxy Digital та інвестор в криптовалюту Майк Новограц заявив, що зараз головним завданням є втримати вартість біткойна в діапазоні від 40 до 50 тисяч доларів. Він також вважає, що ETF – це потужний імпульс для ринку криптовалюти.
Найвідоміші криптовалюти світу: вартість станом на 19 травня
- Біткойн – 40 тисяч доларів;
- Ethereum – 2932 доларів;
- Dogecoin – 0,41 долара.