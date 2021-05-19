Цифрові валюти та криптобіржі отримали черговий удар на початку тижня. Зокрема, Nasdaq Composite втратила 4% через побоювання щодо інфляції. Біткойн подешевшав відразу на 30% після заяви Ілона Маска про те, що Tesla відмовляється приймати платежі у цій валюті. Технологічні компанії отримали друге дихання на фоні цих перепитій.

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Що стане новим каталізатором біткойна

Попри все інвестори вважають, що у 2021 році з'явиться новий каталізатор біткойна. Цю візію просуває колишній менеджер хедж-фонду Goldman Sachs Рауль Пал. Крім того, він прогнозує оптимістичну цінову ціль для криптовалюти.

Я думаю біткойн перетне позначку у 250 тисяч доларів протягом наступних 12 місяців, а вартість Ethereum стрибне вище 20 тисяч доларів,

– заявив співзасновник Real Vision financial and Crypto TV.

Для біткойна і його волатильності відкат у 35% – це нормально. Це головне про що варто пам'ятати інвесторам. Попри коливання на ринку біткойн як і раніше приносить 200% річних. Це найвищий показник прибутковості активу в історії. Найімовірніше, з часом віртуальна валюта буде приносити менше, але швидкість прийняття всього ринку криптовалюти як і раніше зростатиме на 113% в рік. Тож, це найшвидше впровадження нової технології у світі.

Є ще один фактор, який вказує на те, що криптовалюта буде розвиватися шаленими темпами. На думку Пала, довгоочікуваний Біржовий інвестиційний фонд США (ETF) стане ракетним паливом для цифрових активів.

Запуск фонд запланований на вересень. Найімовірніше, це призведе до того, що ринок криптовалюти піде вгору на тлі зростання цін через сплеск попиту зі сторони зареєстрованих інвестиційних консультантів і керуючих активами. Саме так сталося у Канаді. Виконавчий директор банку Galaxy Digital та інвестор в криптовалюту Майк Новограц заявив, що зараз головним завданням є втримати вартість біткойна в діапазоні від 40 до 50 тисяч доларів. Він також вважає, що ETF – це потужний імпульс для ринку криптовалюти.

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Біткойн – 40 тисяч доларів;

доларів; Ethereum – 2932 доларів;

доларів; Dogecoin – 0,41 долара.

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