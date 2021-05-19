Цена опустилась до 38 585 долларов по данным Coindesk . Последний раз биткоин опускался ниже 40 000 долларов 9 февраля этого года.

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Почему биткоин падает

Негативные новости в течение недели пошатнули уверенность инвесторов относительно будущего биткоина.

Илон Маск

12 мая генеральный директор Tesla Маск заявил, что компания приостанавливает возможность покупки ее автомобилей за биткоины. Причина – майнинг биткоинов вредит окружающей среде. В тот же день крипторинок потерял 300 миллиардов долларов капитализации.

Что этому предшествовало:

В конце марта в компании Tesla решили принимать биткоины в качестве оплаты за автомобили и другие услуги.

Биткоин стал не только способом оплаты, но и источником заработка. Ранее Tesla приобрела биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Позже часть из них компания продала и заработала на этом 101 миллион долларов.

Позже, 17 мая, инвесторы неоднозначно восприняли ответ Маск на твит о том, что Tesla уже продала все биткоины, которые имела. Это привело к очередному обвалу биткоина – до 3-месячного минимума. Сам миллиардер сразу поспешил заверить, что компания этого не делала.

Китай

Не только Илон Маск поколебал позиции биткоина, но и Китай. Во вторник, 18 мая, три китайские банки и платежные системы опубликовали заявление, в котором призвали финансовые учреждения не заниматься бизнесом, связанным с виртуальной валютой . Это включает торговлю или обмен фиатной валюты (доллар, евро, юань, гривна и т.п.) на криптовалюту.

Суровая позиция Китая по цифровых валют не нова. В 2017 году власти закрыли местные биржи криптовалют и запретила так называемые первичные предложения монет (ICO) – способ для компаний привлекать деньги путем выпуска новых цифровых токенов.

Чего ждать дальше

В середине апреля биткоин достиг исторического максимума в 64 829 долларов. С тех пор он обвалился на 39%. Несмотря на резкое падение, в годовом измерении биткоин вырос на 320%, с начала года – на 40%.

Виджай Айяр, руководитель отдела развития бизнеса на бирже криптовалют Luno, сказал, что такое резкое падение (30 – 40%) является "нормальным".

Это очень ожидаемо после того, как биткоин достиг 64 тысяч долларов,

– сказал он.

Специалист считает, что биткоин близок своего дна и вскоре развернется в сторону роста.

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Майк Новограц, Генеральный директор Galaxy Digital, соглашается и советует инвесторам сейчас покупать биткоин. Он ожидает, что биткоин скоро вернется в диапазон 40 – 55 тысяч долларов .