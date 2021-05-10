Експерти JPMorgan Chase & Co. вважають, що найвідоміша цифрова валюта має потенціал досягнути позначки у 146 тисяч доларів у довготривалій перспективі. Підставою для цього є конкуренція між біткойном та золотом.

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Біткойн конкурує з золотом

Якщо курс біткойна зросте до 146 тисяч доларів, то це призведе до того, що ринкова капіталізація криптовалюти, яку зараз оцінюють у 575 мільярдів доларів, може вирости у 4,6 раза, щоб відповідати загальному обсягу інвестицій приватного сектору в золото за допомогою біржових фондів або злитків та монет.

Привабливі перспективи біткойна залежать від того, чи зможе його волатильності зблизитися з волатильністю золота, щоб стимулювати додаткові інституціональні інвестиції, тож цей процес займе певний час.

Волатильність Це показник, який характеризує тенденції зміни ринкових цін і доходів впродовж певного часу.

Витіснення золота, як альтернативної валюти, свідчить про великий потенціал біткойна у довготривалій перспективі. Однак, зближення волатильності криптовалюти та золота навряд чи відбудеться швидко. На наш погляд, це багаторічний процес. Це означає, що ймовірна ціна на біткойн, яка перевищує 146 тисяч доларів, повинна розглядатися як довгострокова ціль і, отже, нестійка цінова ціль на цей рік,

– зазначили експерти JPMorgan Chase & Co.

За даними Bloomberg Galaxy Crypto Index біткойн виріс на 1,9%. Станом на 10 травня вартість криптовалюти становить 58 тисяч доларів.

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