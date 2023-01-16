В целом с начала января стоимость биткоина выросла более чем 28%. Кроме того, это стало одним из самых лучших результатов для монеты с 2020 года.
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Биткоин вернулся к росту
Больше за январь цифровая монета дорожала в 2020 году. Тогда зафиксировали рост на уровне 31%. Новые данные о биткоине привлекли внимание инвесторов-медведей (начинают действовать во время кризисных периодов и спада экономики), ожидавших, что у рисковых активов будут еще больше вызовов после массовых распродаж в 2022 году.
С 1 по 9 января курс цифровой монеты колебался в диапазоне от 16 до 17 долларов США. На момент создания этого материала, стоимость цифровой монеты остановилась на уровне 20 865 долларов за монету.
Рыночная капитализация монеты составляет почти 402 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk. Кроме биткоина вернулись к положительной динамике и другие цифровые монеты. Среди них:
- Цена Ethereum колеблется на уровне 1550 долларов за монету, за последние 24 часа она выросла на 1,31%;
- Стоимость BNB остановилась на отметке 298,79 доллара. За сутки монета подорожала на 0,82%.
Общая капитализация рынка криптовалют также выросла, перейдя на время отметку в 1 триллион долларов США. Этот уровень фиксировали в ноябре перед крахом криптобиржи FTX. Согласно данным CoinMarketCap, сейчас этот показной составляет почти 981 триллион долларов.