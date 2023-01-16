В целом с начала января стоимость биткоина выросла более чем 28%. Кроме того, это стало одним из самых лучших результатов для монеты с 2020 года.

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Биткоин вернулся к росту

Больше за январь цифровая монета дорожала в 2020 году. Тогда зафиксировали рост на уровне 31%. Новые данные о биткоине привлекли внимание инвесторов-медведей (начинают действовать во время кризисных периодов и спада экономики), ожидавших, что у рисковых активов будут еще больше вызовов после массовых распродаж в 2022 году.

С 1 по 9 января курс цифровой монеты колебался в диапазоне от 16 до 17 долларов США. На момент создания этого материала, стоимость цифровой монеты остановилась на уровне 20 865 долларов за монету.

К теме! Недавно центральный банк Китая впервые обнародовал данные о цифровом юане. Для примера, доля e-CNY в обращении составляет лишь 0,13%, которую оценивают в 2 миллиарда долларов. В то же время за этим проектом внимательно следят в США. Об этом стало известно еще в 2021 году.

Рыночная капитализация монеты составляет почти 402 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk. Кроме биткоина вернулись к положительной динамике и другие цифровые монеты. Среди них:

Цена Ethereum колеблется на уровне 1550 долларов за монету, за последние 24 часа она выросла на 1,31%;

за монету, за последние 24 часа она выросла на Стоимость BNB остановилась на отметке 298,79 доллара. За сутки монета подорожала на 0,82%.

Общая капитализация рынка криптовалют также выросла, перейдя на время отметку в 1 триллион долларов США. Этот уровень фиксировали в ноябре перед крахом криптобиржи FTX. Согласно данным CoinMarketCap, сейчас этот показной составляет почти 981 триллион долларов.