Новая власть США обеспокоены активными действиями Китая, которые направлены на создание цифрового юаня. Почему одна из крупнейших экономик мира воспринимает виртуальный юань как угрозу – читайте дальше.

Администрация Джозефа Байдена усиливает контроль за планами Китая по созданию цифрового юаня . В США опасаются, что планы официального Пекина по созданию цифрового аналога юаня направлены на лишение американского доллара статуса главной резервной валюты в мире.

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Планы США

Именно поэтому Государственный департамент, Пентагон, Совет национальной безопасности и Казначейства активизируют свои усилия, чтобы понять, какими могут быть последствия действий Китая. Прежде всего американские власти стремлятся понять, как будет распространяться цифровой юань и можно ли будет его использовать для обхода санкций США.

Официальные лица США уверены, что Китайская Народная Республика не будет использовать виртуальный юань для уклонения от американских санкций. Напомним, доминирование доллара в мировых транзакциях дает Казначейству США очень веские инструменты влияния. В частности, речь идет об ограничении доступа той или иной страны к глобальной финансовой системы.

В США отметили, что им не важно, какая страна первой введет в обращение цифровую национальную валюту, главное, чтобы им удалось "сделать все правильно".

"Центробанкам стоит обратить внимание на создание суверенных цифровых валют,

– заявила руководительница Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.

По ее мнению, цифровой аналог нацвалюты может помочь искоренить проблему доступа к финансовым услугам в США среди семей с низким уровнем дохода.

В США обеспокоены созданием цифрового юаня / Фото unsplash

Реакция Китая

Народный банк Китая уже запустил пробную эмиссию нового юаня в нескольких городах, в том числе и в Гонконге. Такой шаг позволил НБК стать первым крупным банком в мире, который выпустил виртуальную национальную валюту. Кроме того, есть информация, что в феврале 2022 года на Олимпийских играх в Пекине планируют начать использовать цифровой юань на масштабной основе.

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Многие важных деталей цифрового юаня все еще находятся в процессе изменений. В этом контексте речь идет и о данных, которую будет распространяться виртуальный аналог юаня. Создание совместного проекту между Китаем и платежной системе SWIFT, скорее всего, является доказательством того, что цифровой юань будут использовать в рамках финансовой архитектуры, которая существует.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

В Поднебесной отметили, что создание цифрового юаня поможет им решить три важных вопроса:

заменить банкноты и монеты,

уменьшить стимул использования криптовалюта,

дополнить уже имеющуюся систему электронных платежей.

В частном секторе безналичных платежей пока господствуют несколько игроков. Речь идет о Alipay и Tencent от компании Ant Group Co и WeChat Pay под эгидой Holdings Ltd.

Для того чтобы обеспечить резервную или избыточную систему розничных платежей центробанк активизироваться и предоставить услуги цифровой валюты,

– заявил директор исследовательского университета цифровой валюты НБК Му Чанчунь.

Народный банк Китая также изучает возможности использования виртуального юаня системе международных платежей и запустил соответствующий проект совместно с подразделением Банка международных расчетов и представителями власти по ОАЭ, Таиланда и Гонконга.