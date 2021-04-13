США воспринимают цифровой юань, как потенциальную угрозу: реакция Китая
Новая власть США обеспокоены активными действиями Китая, которые направлены на создание цифрового юаня. Почему одна из крупнейших экономик мира воспринимает виртуальный юань как угрозу – читайте дальше.
Источник:Bloomberg
Администрация Джозефа Байдена усиливает контроль за планами Китая по созданию цифрового юаня. В США опасаются, что планы официального Пекина по созданию цифрового аналога юаня направлены на лишение американского доллара статуса главной резервной валюты в мире.
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Планы США
Именно поэтому Государственный департамент, Пентагон, Совет национальной безопасности и Казначейства активизируют свои усилия, чтобы понять, какими могут быть последствия действий Китая. Прежде всего американские власти стремлятся понять, как будет распространяться цифровой юань и можно ли будет его использовать для обхода санкций США.
В США отметили, что им не важно, какая страна первой введет в обращение цифровую национальную валюту, главное, чтобы им удалось "сделать все правильно".
"Центробанкам стоит обратить внимание на создание суверенных цифровых валют,
– заявила руководительница Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.
По ее мнению, цифровой аналог нацвалюты может помочь искоренить проблему доступа к финансовым услугам в США среди семей с низким уровнем дохода.
В США обеспокоены созданием цифрового юаня / Фото unsplash
Реакция Китая
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В Поднебесной отметили, что создание цифрового юаня поможет им решить три важных вопроса:
- заменить банкноты и монеты,
- уменьшить стимул использования криптовалюта,
- дополнить уже имеющуюся систему электронных платежей.
В частном секторе безналичных платежей пока господствуют несколько игроков. Речь идет о Alipay и Tencent от компании Ant Group Co и WeChat Pay под эгидой Holdings Ltd.
Для того чтобы обеспечить резервную или избыточную систему розничных платежей центробанк активизироваться и предоставить услуги цифровой валюты,
– заявил директор исследовательского университета цифровой валюты НБК Му Чанчунь.
Народный банк Китая также изучает возможности использования виртуального юаня системе международных платежей и запустил соответствующий проект совместно с подразделением Банка международных расчетов и представителями власти по ОАЭ, Таиланда и Гонконга.
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