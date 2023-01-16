Загалом від початку січня вартість біткойна зросла на понад 28%. Крім того, це стало одним із найкращих результатів для монети з 2020 року.

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Біткойн повернувся до зростання

Більше протягом січня цифрова монета дорожчала у 2020 році. Тоді зафіксували зростання на рівні 31%. Нові дані про біткойн привернули увагу інвесторів-ведмедів (починають діяти під час кризових періодів та занепаду економіки), які очікували, що ризикові активи будуть мати ще більше викликів після масових розпродажів у 2022 році.

З 1 по 9 січня курс цифрової монети коливався в діапазоні від 16 до 17 доларів США. На момент створення цього матеріалу, вартість цифрової монети зупинилася на рівні 20 865 доларів за монету.

До теми! Нещодавно центральний банк Китаю вперше оприлюднив дані про цифровий юань. Для прикладу, частка e-CNY в обігу складає лише 0,13%, яку оцінюють у 2 мільярди доларів. Водночас за цим проєктом уважно стежать у США. Про це стало відомо ще у 2021 році.

Ринкова капіталізація монети становить майже 402 мільярди доларів, згідно з даними CoinDesk. Крім біткойна повернулися до позитивної динаміки й інші цифрові монети. Серед них:

Ціна Ethereum коливається на рівні 1550 доларів за монету, за останні 24 години вона зросла на 1,31%;

за монету, за останні 24 години вона зросла на Вартість BNB зупинилася на позначці 298,79 долара. За добу монета подорожчала на 0,82%.

Загальна капіталізація ринку криптовалют також виросла, перетнувши на певний час позначку в 1 трильйон доларів США. Цей рівень фіксували у листопаді до краху криптобіржі FTX. Згідно з даними CoinMarketCap, наразі цей показний становить майже 981 трильйон доларів.