Чому падає біткойн?

Такого падіння не було часів низки корпоративних крахів, які припали, зокрема, на червень 2022 року, повідомляє Bloomberg.

Як відбувалось зниження біткойна:

Спочатку під час торгів в Азії ця криптовалюта впала на 2,64%. Біткойн сягнув – 62 858 доларів.

Загалом за лютий ця крипта впала на понад 19%.

Зауважимо, що біткойн падає п'ятий місяць підряд. Це найдовша серія втрат, починаючи з 2018 року. Розпочав своє падіння біткойн ще у жовтні.

Зниження вартості цієї крипти відбувається у тому числі на фоні нових мит, які впровадив Трамп. Нагадаємо, наразі тарифи складають 15% для всіх кран.

Як написав у дослідницькій записці Тоні Сікамор, аналітик IG Australia, біткойн дедалі ближче до своєї 200-тижневої ковзної середньої в 58 503 доларів,

– йдеться у повідомленні.

Скільки зараз коштує біткойн?

На момент написання публікації, ціна одного біткойна фіксується на рівні – 63 199,50 доларів, повідомляє investing.com.



Скільки сьогодні коштує 1 BTC / Скриншот сервісу investing.com

Як падала ціна на біткойн?