Чому падає біткойн?
Такого падіння не було часів низки корпоративних крахів, які припали, зокрема, на червень 2022 року, повідомляє Bloomberg.
Як відбувалось зниження біткойна:
- Спочатку під час торгів в Азії ця криптовалюта впала на 2,64%. Біткойн сягнув – 62 858 доларів.
- Загалом за лютий ця крипта впала на понад 19%.
Зауважимо, що біткойн падає п'ятий місяць підряд. Це найдовша серія втрат, починаючи з 2018 року. Розпочав своє падіння біткойн ще у жовтні.
Зниження вартості цієї крипти відбувається у тому числі на фоні нових мит, які впровадив Трамп. Нагадаємо, наразі тарифи складають 15% для всіх кран.
Як написав у дослідницькій записці Тоні Сікамор, аналітик IG Australia, біткойн дедалі ближче до своєї 200-тижневої ковзної середньої в 58 503 доларів,
– йдеться у повідомленні.
Скільки зараз коштує біткойн?
На момент написання публікації, ціна одного біткойна фіксується на рівні – 63 199,50 доларів, повідомляє investing.com.
Скільки сьогодні коштує 1 BTC / Скриншот сервісу investing.com
Як падала ціна на біткойн?
Найвищий рівень вартості біткойна був у жовтні 2025 року. Тоді ціна монети фіксувалась на рівні 126 тисяч доларів. Згодом відбулося різке падіння крипти. Така ситуація, зокрема, стала наслідком тарифної політики Трампа.
У цей період біткойн впав до 110 тисяч доларів. Згодом монета фіксувалась уже на рівні 90 тисяч доларів.
Для розуміння, на початку січня 2026 ця монета коштувала – 89 тисяч доларів. А уже 2 лютого перебувала на рівні майже 80 тисяч доларів.