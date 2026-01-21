Что предусматривает базовая социальная помощь?

Кроме того, она предусматривает комплексный подход к поддержке малообеспеченных семей, о чем отметили в Минсоцполитики.

Читайте также Финансовая поддержка для участников боевых действий: какие суммы предусмотрены с января

Что это значит? Вместо отдельных выплат семья получает одну – базовую, которая рассчитана на всю семью.

С июля начался второй этап проекта – он начал расширяться на все семьи, которые соответствуют критериям. И даже если раньше они не получали социальные пособия.

Следует сразу отметить, кто не сможет получить помощь. Речь идет о таких случаях:

в семье есть трудоспособные взрослые, которые не работают, не учатся, не занимаются предпринимательской деятельностью, не проходят военную службу и не стоят на учете в центре занятости более 3 месяцев (исключения – это уход за человеком с инвалидностью, уплата ЕСВ, потеря трудоспособности и т.д.);

кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или сделал покупку на сумму более 100 тысяч гривен;

на банковских счетах семьи более 100 тысяч гривен или облигации на такую же сумму;

в собственности семьи есть вторая квартира или дом (исключения – жилье на ВОТ, зонах боевых действий или разрушенное из-за войны; наследство, общежития, жилье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – при условии, что оно не сдается в аренду);

в семье есть более одного авто, которому менее 15 лет (исключения – авто, полученные через ОСЗН, для людей с инвалидностью или те, что уничтожены или находятся в розыске).

Размер помощи является индивидуальным. Сумма привязана к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 гривен и рассчитывается как разница

между общей суммой этой величины для всех членов семьи; и их среднемесячным доходом.

Рассчитывается помощь следующим образом:

100% базовой величины – для лица, которое подает заявление на назначение; 100% – для каждого несовершеннолетнего ребенка, а также для людей с инвалидностью I или II группы; 70% базовой величины – для каждого следующего члена семьи.

Важно! Для человека, который имеет право на пенсию по возрасту или достиг 60 лет, но не имеет достаточного страхового стажа, размер базовой социально помощи рассчитывается пропорционально стажу.

Как оформить базовую социальную помощь?

Подать заявление может только один член семьи. Помощь после этого назначают на всю семью, но выплату получает именно тот, кто обратился.

Но заявление в Пенсионном фонде должен собственноручно подписать каждый совершеннолетний член семьи, который будет получать помощь.

Возможность оформить базовую социальную помощь доступна также в приложении Дія. Однако пока оформить ее так могут только получатели таких видов помощи:

помощи малообеспеченным семьям;

выплаты на детей одиноким матерям;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

Обратите внимание! Другие же должны подавать заявление в ПФУ.

Данный проект является пилотным. Сейчас он рассчитан только на два года. Об этом ранее сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

Но параллельно украинское правительство работает над тем, чтобы сделать его постоянным. Подобный законопроект одобрили и подали в парламент.

Таким образом семьи в Украине смогут быстро и без лишней бюрократии получить выплаты.

Какие еще выплаты могут получить украинцы?

Украинцы могут получить социальную выплату в размере 908 гривен для покупки книг. Деньги предусмотрены для лиц, которым исполнилось 18 лет, начиная с 1 января 2024 года. Подать заявку для участия в программе можно в течение года с даты, когда человек стал совершеннолетним.

Граждане Украины 40 лет и старше могут получить 2 тысячи гривен на скрининг собственного здоровья. Помощь становится доступной через 30 дней после Дня рождения в 2026 году. Украинцы, которые родились с октября по декабрь, смогут использовать средства до конца марта 2027 года.