Что известно о денежных выплатах для УБД?
Общий размер пенсионных выплат для УБД не может быть меньше 210% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, отметили в Пенсионном фонде.
Это означает, что правительство гарантирует участникам боевых действий повышенную минимальную пенсионную выплату.
В частности для оформления пенсии УБД следует предоставить оригиналы таких документов:
- паспорта;
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- трудовой книжки или других документов о стаже (документы о прохождении военной службы);
- справки о заработной плате (денежном обеспечении) по декабрь 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);
- удостоверение УБД;
- справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины; фото (для выдачи пенсионного удостоверения).
Кроме того, государство предусматривает такие доплаты для людей со статусом УБД:
- целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен;
- ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в случае если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом всех возможных надбавок) не достигает 4958 гривен.
Также правительство предоставляет немало льгот и пособий участникам боевых действий. Об этом напомнили в Министерстве по делам ветеранов.
Среди них есть бесплатное лечение и получение лекарств, скидки на коммунальные услуги, трудовые гарантии, транспортные льготы, бесплатный проезд и тому подобное.
Важно! К тому же ежегодно ко Дню Независимости участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь.
Что еще следует знать участникам боевых действий в Украине?
- Участники боевых действий могут досрочно выйти на пенсию. Мужчины – по достижении 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщины – в 50 лет с более чем 20 годами стажа.
- Отменить статус УБД могут, если есть серьезные правонарушения и злоупотребления. Например, совершение умышленных тяжких или особо тяжких преступлений во время прохождения военной службы или выполнения боевых задач.