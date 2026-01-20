Что известно о денежных выплатах для УБД?

Общий размер пенсионных выплат для УБД не может быть меньше 210% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, отметили в Пенсионном фонде.

Это означает, что правительство гарантирует участникам боевых действий повышенную минимальную пенсионную выплату.

В частности для оформления пенсии УБД следует предоставить оригиналы таких документов:

  1. паспорта;
  2. регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  3. трудовой книжки или других документов о стаже (документы о прохождении военной службы);
  4. справки о заработной плате (денежном обеспечении) по декабрь 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);
  5. удостоверение УБД;
  6. справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины; фото (для выдачи пенсионного удостоверения).

Кроме того, государство предусматривает такие доплаты для людей со статусом УБД:

  • целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен;
  • ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в случае если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом всех возможных надбавок) не достигает 4958 гривен.

Также правительство предоставляет немало льгот и пособий участникам боевых действий. Об этом напомнили в Министерстве по делам ветеранов.

Среди них есть бесплатное лечение и получение лекарств, скидки на коммунальные услуги, трудовые гарантии, транспортные льготы, бесплатный проезд и тому подобное.

Важно! К тому же ежегодно ко Дню Независимости участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь.

Что еще следует знать участникам боевых действий в Украине?

  • Участники боевых действий могут досрочно выйти на пенсию. Мужчины – по достижении 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщины – в 50 лет с более чем 20 годами стажа.
  • Отменить статус УБД могут, если есть серьезные правонарушения и злоупотребления. Например, совершение умышленных тяжких или особо тяжких преступлений во время прохождения военной службы или выполнения боевых задач.