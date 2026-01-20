Что известно о денежных выплатах для УБД?

Общий размер пенсионных выплат для УБД не может быть меньше 210% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, отметили в Пенсионном фонде.

Это означает, что правительство гарантирует участникам боевых действий повышенную минимальную пенсионную выплату.

В частности для оформления пенсии УБД следует предоставить оригиналы таких документов:

паспорта; регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; трудовой книжки или других документов о стаже (документы о прохождении военной службы); справки о заработной плате (денежном обеспечении) по декабрь 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц); удостоверение УБД; справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины; фото (для выдачи пенсионного удостоверения).

Кроме того, государство предусматривает такие доплаты для людей со статусом УБД:

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен;

ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в случае если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом всех возможных надбавок) не достигает 4958 гривен.

Также правительство предоставляет немало льгот и пособий участникам боевых действий. Об этом напомнили в Министерстве по делам ветеранов.

Среди них есть бесплатное лечение и получение лекарств, скидки на коммунальные услуги, трудовые гарантии, транспортные льготы, бесплатный проезд и тому подобное.

Важно! К тому же ежегодно ко Дню Независимости участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь.

Что еще следует знать участникам боевых действий в Украине?