Що передбачає базова соціальна допомога?

Крім того, вона передбачає комплексний підхід до підтримки малозабезпечених родин, про що зазначили у Мінсоцполітики.

Що це означає? Замість окремих виплат родина отримує одну – базову, яка розраховану на всю сім'ю.

З липня розпочався другий етап проєкту – він почав розширюватися на усі сім’ї, які відповідають критеріям. І навіть якщо раніше вони не отримували соціальні допомоги.

Слід одразу зазначити, хто не зможе отримати допомогу. Мова йде про такі випадки:

у родині є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці (винятки – це догляд за людиною з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності тощо);

хтось із членів сім'ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 тисяч гривень;

на банківських рахунках сім’ї більше ніж 100 тисяч гривень або облігації на таку ж суму;

у власності родини є друга квартира або будинок (винятки – житло на ТОТ, зонах бойових дій або зруйноване через війну; спадщина, гуртожитки, житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – за умови, що воно не здається в оренду);

у родини є більше одного авто, якому менше ніж 15 років (винятки – авто, отримані через ОСЗН, для людей з інвалідністю або ті, що знищені чи перебувають у розшуку).

Розмір допомоги є індивідуальним. Сума прив'язана до базової величини, яка зараз становить 4 500 гривень та розраховується як різниця:

між загальною сумою цієї величини для всіх членів сім'ї; та їхнім середньомісячним доходом.

Розраховується допомога таким чином:

100% базової величини – для особи, яка подає заяву на призначення; 100% – для кожної неповнолітньої дитини, а також для людей з інвалідністю I або II групи; 70% базової величини – для кожного наступного члена сім'ї.

Важливо! Для людини, яка має право на пенсію за віком або досягла 60 років, але не має достатнього страхового стажу, розмір базової соціально допомоги розраховується пропорційно стажу.

Як оформити базову соціальну допомогу?

Подати заяву може лише один член сім'ї. Допомогу після цього призначають на всю родину, але виплату отримує саме той, хто звернувся.

Але заяву в Пенсійному фонді має власноруч підписати кожен повнолітній член сім’ї, який отримуватиме допомогу.

Можливість оформити базову соціальну допомогу доступна також у застосунку Дія. Проте наразі оформити її так можуть лише отримувачі таких видів допомог:

допомоги малозабезпеченим сім'ям;

виплати на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях.

Зверніть увагу! Інші ж повинні подавати заяву у ПФУ.

Даний проєкт є пілотним. Наразі він розрахований тільки на два роки. Про це раніше повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Але паралельно український уряд працює над тим, щоб зробити його постійним. Подібний законопроєкт схвалили й подали до парламенту.

Таким чином родини в Україні зможуть швидко та без зайвої бюрократії отримати виплати.

Які ще виплати можуть отримати українці?

Українці можуть отримати соціальну виплату у розмірі 908 гривень для купівлі книжок. Гроші передбачено для осіб, яким виповнилось 18 років, починаючи з 1 січня 2024 року. Подати заявку для участі в програмі можна протягом року з дати, коли людина стала повнолітньою.

Громадяни України 40 років та старше можуть отримати 2 тисячі гривень на скринінг власного здоров'я. Допомога стає доступною через 30 днів після Дня народження у 2026 році. Українці, які народилися з жовтня по грудень, зможуть використати кошти до кінця березня 2027 року.