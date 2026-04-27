Нефтяной баррель: сколько это на самом деле

Объемы нефти преимущественно измеряются в баррелях. Этот метод выбран именно из-за удобства. Ведь так проводить расчеты легче, чем в литрах.

Что такое баррель?

"Баррель" – это специальная единица измерения, сообщает Energy Education.

Сначала баррель использовали только в системе английских мер. Однако впоследствии этот термин "распространился".

Заметьте! Баррель бывает разный. Однако для измерения нефти использовали именно единицу из английской системы мер. Интересно, что называют такой баррель – американским нефтяным.

Сколько можно получить из 1 барреля нефти?

1 баррель это примерно 159 литров нефти или же – 42 галлона. Из такого количества можно получить:

ориентировочно 85 – 102 литра бензина, точное количество зависит от октанового числа;

25 – 30 литров дизеля;

1 литр – моторного масла;

20 – 25 литров авиационного топлива;

9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;

4 – 5 литров сжиженного газа;

8 – 10 литров нефтяного кокса;

5 – 7 литров мазута.

Сколько стоит баррель нефти сейчас?

По данным издания Trading Economics, стоимость нефти, в зависимости от марки такова:

Нефть марки Brent сейчас имеет цену – 105,33 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 94,40 доллара за баррель.

– 94,40 доллара за баррель. Российская Urals – 107,49 доллара за баррель.

