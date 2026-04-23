Что происходит с ценой на ESPO?

Такая ситуация стала следствием ограничения спроса, сообщает Reuters.

Как известно, партии нефти ESPO Blend, запланированные на июнь, торговались с премией примерно 5 – 6 долларов за баррель. Для понимания, это больше чем цена ICE Brent. Интересно, еще для поставок на май такая премия составляла – 8 долларов за баррель.

Важно! Условием этих поставок является доставка в китайские порты.

По словам одного из источников, снижение спроса в Китае привело к тому, что цены на нефть марки ESPO упали ниже цен на другую ключевую российскую марку – Urals, которая продавалась с премией примерно 7 – 8 долларов за баррель,

– указывает издание.

Сейчас цена Urals остается высокой. Она составляет – 104,08 долларов за баррель, сообщает Trading Economics.

Для понимания, Urals несколько отличается от ESPO. В частности, составом. Urals имеет большую плотность и содержание серы.

Обратите внимание! Urals "любят" индийские НПЗ. Ведь эта марка дает больше дизеля и требует меньших усилий для транспортировки.

Интересно, что Urals попадает в Китай довольно редко. В частности тогда, когда Индия отказывается от грузов.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы имеют большие запасы сырья, чем индийские, поэтому они могут ждать, пока мировые цены снизятся, прежде чем покупать,

– указал один из источников Reuters.

Как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на российскую нефть?

Россия ощутимо "выиграла" от ситуации на Ближнем Востоке. Ведь был нарушен экспорт из ближневосточного региона. К тому же цены на нефть полетели вверх. Фактически, Москва получила возможность реализовывать сырье без скидок по значительно более высокой цене.

К тому же плюсом для Кремля стало ослабление санкций США. Американское правительство разрешило покупать российскую нефть, находящуюся в море еще в середине марта. Сначала разрешение действовало только 30 дней. Впоследствии США решили его продлить. Таким образом американское правительство стремится снизить цены на энергоносители.

Важно! Указанные ослабление санкций не распространяется на партии ESPO Blend, которые будут поставляться в июне.