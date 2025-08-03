Как обогатились Рокфеллеры?

Рокфеллеры продолжают иметь значительное влияние на бизнес, банковское дело, политику, образование, искусство и социальный сектор США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Britannica money.

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Неудивительно, ведь Джон Дэвисон Рокфеллер-старший стал первым в мире миллиардером в 1916 году. Он получил немалое состояние именно благодаря нефтяному бизнесу.

Чем больше рос мировой спрос на нефть, тем сильнее было влияние Рокфеллера. Особенно это стало ощутимым после того, как нефтяная отрасль стала неотъемлемой частью американской экономики.

Заметьте! Из-за агрессивных действий Рокфеллера в нефтяной отрасли, Конгресс США принял закон Шермана об антимонопольном регулировании. Это решение запрещало монополии.

Потомки Рокфеллера начали обращать больше внимания именно на филантропию. Предположительно, таким образом они также пытались "отбелить" фамилию после многочисленных скандалов.

Среди многих учреждений, которые построили семья Рокфеллеров стоит выделить Рокфеллеровский центр на Манхэттене. Это место создало 75 тысяч рабочих мест в момент Великой депрессии.

Не стоит недооценивать и вклад этой семьи в художественную отрасль. Ведь жена Рокфеллера-младшего, Эбби Олдрич Рокфеллер, была невероятно влиятельной деятельницей в мире искусства.

Обратите внимание! По оценкам Forbes, по состоянию на 2024 год, состояние семьи Рокфеллеров составляло более 10 миллиардов долларов. Сейчас известно о существовании более 200 наследников этого богатства.