Самый маленький банк Украины, который планировала купить "Укрпочта", добровольно прекратил свою деятельность

НБУ отозвал банковскую лицензию у АО "Альпари Банк", а также исключил сведения о нем из Государственного реестра банков. Все это сделали по инициативе кредитора.

Выше упомянутые решения НБУ принял 27 июня 2024 года. Стоит добавить, что "Альпари Банк" был самым маленьким банком в Украине.

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"Альпари Банк" добровольно прекратил работу

Кредитор еще 12 декабря 2023 года единственный акционер "Альпари Банка" принял решение о прекращении осуществления этим банком банковской деятельности с сохранением юридического лица. Банк завершил свою работу 14 мая 2024 года.

Стоит добавить, что банк обязательно согласовывает с регулятором план прекращения и полностью выполняет обязательства, связанные с осуществлением банковской деятельности в установленный срок.

В Нацбанке добавили, что "Альпари Банк" – это девятый банк, который принял решение о прекращении осуществления банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

НБУ обнародовал рейтинг самых прибыльных банков Украины в 2024 году. Лидером рейтинга стал государственный "ПриватБанк". Также добавим, что председатель правления этого кредитора уходит с должности

Что известно об "Альпари Банке"

после трех лет работы.

По состоянию на 1 января 2024 года объем чистых активов Альпари Банка" оценили в 193,4 миллиона гривен. Это 0,007% от общих активов банковской системы Украины.

В банке было 6 176 вкладчиков. Они держали на счетах кредитора 679 миллионов гривен. Кроме того, в 2023 году банк зафиксировал убытки в размере 6 миллионов гривен, согласно с данными "Экономической правды".

Пакет избанка принадлежит гражданину Украины, который проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Это Бахтари Хедаятоллах.

Напомним, что "Альпари Банк" планировала приобрести государственная "Укрпочта", которая даже получила соответствующее разрешение от Антимонопольного комитета. Предварительно сделку оценивали в 260 миллионов гривен. Однако весной 2023 года НБУ не согласовал эту сделку и вернул обратно "Укрпочте" пакет документов на покупку банка "Альпари Банка" без принятия решения.