Дело российского миллиардера рассматривал европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге, согласно данным российских СМИ. Стоит добавить, что в сентябре 2023 года этот же суд отклонил иски Пумпянского, его жены, сына и других российских миллиардеров.

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Российский миллиардер добился отмены санкций ЕС

Однако семья Дмитрия Пумпянского подала апелляционные жалобы. Уже в ноябре того же года Александр Пумпянский, который является сыном Дмитрия, выиграл суд об отмене санкций против него. А теперь победу в суде получил и Дмитрий Пумпянский и его жена.

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге принял решение об отмене как решение Совета ЕС от 14 сентября 2022 года о включении Пумпянского в санкционный список, так и продолжение этих ограничений в 2023 году.

К теме! Российский олигарх Михаил Фридман, попавший под санкции Запада, стремится получить от Люксембурга финансовую компенсацию в размере 15,8 миллиарда долларов. Главная претензия россиянина – это то, что в стране заморозили его активы.

Что известно о Дмитрии Пумпянском

Согласно данным Forbes, Дмитрий Пумпянский владеет капиталом в размере 3,3 миллиарда долларов. Он входит в тысячу самых богатых людей мира, занимая 994 место в рейтинге.

В прошлом Пумпянский был трейдером, а затем руководил несколькими металлургическими заводами на Урале в 1990-х годах. Также российский бизнесмен является основателем Трубной металлургической компании (ТМК).

После введения санкций Европейского Союза Пумпянский перестал быть бенефициаром ТМК. Кроме того, он вместе с сыном вышел из совета директоров компании.