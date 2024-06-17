В целом за первые четыре месяца 2024 года чистая прибыль банковского сектора Украины составила 52,07 миллиарда гривен. За квартал индустрия получила прибыль в размере 40,52 миллиарда гривен, а за два месяца – 25,9 миллиарда гривен.

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Самые прибыльные банки Украины

Наибольшую прибыль за 4 месяца зафиксировал государственный "ПриватБанк". Чистая прибыль кредитора оценили в 17,47 миллиарда гривен. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее государственный банк "чистыми" заработал 20,88 миллиарда гривен.

Второе место занимает еще один государственный банк – "Ощадбанк". Чистая прибыль второго по величине банка Украины за 4 месяца составила 6,47 миллиарда гривен. Этот показатель вырос втрое по сравнению с данными за 2023 год. Тогда речь шла о сумме в размере 2,7 миллиарда гривен.

Интересно! В начале июня 2024 года НБУ оштрафовал "Ощадбанк" за нарушение ряда требований законодательства. Кредитора обязали выплатить штраф в размере 170 тысяч гривен.

В первую десятку лидеров по уровню прибыли вошли еще такие банки:

Райффайзен Банк – 3,32 миллиарда гривен;

Укрэксимбанк – 2,8 миллиарда гривен;

ПУМБ – 2,66 миллиарда гривен;

Креди Агриколь Банк – 2,6 миллиарда гривен;

Укргазбанк – 2,45 миллиарда гривен;

Укрсиббанк – 2,33 миллиарда гривен;

ОТП Банк – 1,95 миллиарда гривен;

Универсал Банк (mono) – 1,6 миллиарда гривен.

В то же время наибольшие прибыли за первые 4 месяца 2024 зафиксировали Правэкс Банк (- 86,1 миллиона гривен), Индустриалбанк (- 13,3 миллиона гривен) и PINBank (-12,5 миллиона гривен).