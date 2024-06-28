Выше упомянутые решения НБУ принял 27 июня 2024 года. Стоит добавить, что "Альпари Банк" был самым маленьким банком в Украине.
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"Альпари Банк" добровольно прекратил работу
Кредитор еще 12 декабря 2023 года единственный акционер "Альпари Банка" принял решение о прекращении осуществления этим банком банковской деятельности с сохранением юридического лица. Банк завершил свою работу 14 мая 2024 года.
Стоит добавить, что банк обязательно согласовывает с регулятором план прекращения и полностью выполняет обязательства, связанные с осуществлением банковской деятельности в установленный срок.
В Нацбанке добавили, что "Альпари Банк" – это девятый банк, который принял решение о прекращении осуществления банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.
Что известно об "Альпари Банке"
По состоянию на 1 января 2024 года объем чистых активов Альпари Банка" оценили в 193,4 миллиона гривен. Это 0,007% от общих активов банковской системы Украины.
В банке было 6 176 вкладчиков. Они держали на счетах кредитора 679 миллионов гривен. Кроме того, в 2023 году банк зафиксировал убытки в размере 6 миллионов гривен, согласно с данными "Экономической правды".
Напомним, что "Альпари Банк" планировала приобрести государственная "Укрпочта", которая даже получила соответствующее разрешение от Антимонопольного комитета. Предварительно сделку оценивали в 260 миллионов гривен. Однако весной 2023 года НБУ не согласовал эту сделку и вернул обратно "Укрпочте" пакет документов на покупку банка "Альпари Банка" без принятия решения.