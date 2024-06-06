Согласно результатам опроса OMFIF, мировые банки планируют увеличить объемы покупки доллара в течение следующих одного – двух лет. Всего в опросе приняли участие 73 государственные учреждения, которые управляют международными резервами на общую сумму 5,4 триллиона долларов.
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Центробанки планируют покупать доллар США
Сообщают, что 18% мировых банков центральных банков имеют целью увеличить свои вложения в американский доллар. Это их реакция на сохранение высоких процентных ставок в первой экономике мира.
Для понимания, в прошлом году только 6% опрошенных планировали делать ставку на доллар. Столь резкое изменение свидетельствует о стремительном увеличении количества центробанков, которые полагаются на американскую валюту. Сейчас ожидают, что доходность ценных бумаг США будет оставаться выше, чем в Китае.
В то же время достаточно существенное изменение настоев в центробанках знаменует переломный момент (по крайней мере в краткосрочной перспективе) в постепенной дедолларизации. Этот тренд набирал обороты в последние годы в ряде стран. В частности, в OMFIF заявили, что рост спроса на доллар и потеря популярности юаня – это признаки того, что тенденция на дедолларизацию по крайней мере притормозила.
Добавляют, что самый высокий уровень спроса на доллар в рамках следующих одного – двух лет фиксируют в странах Центральной Азии, тогда как в Азии и Латинской Америке, скорее всего, планируют сокращение своих ассигнований в юанях.