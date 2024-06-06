В опросе приняли участие 30 тысяч человек. Люди отвечали на такие вопросы: удается ли откладывать средства и каким методам хранения сбережений они предпочитают.

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Получается ли у украинцев экономить

Большинство опрошенных заявили, что не откладывают средства во время войны. Речь идет о 56% участников респондентов. Из них 16% заявили, что потеряли возможность откладывать деньги. В то же время 21% опрошенных указали, что не имели сбережений и до войны.

Еще 19% поделились, что не имеют возможности экономить средства и тратят имеющиеся сбережения.

С другой стороны, 12% респондентов ответили, что откладывают средства с каждой зарплаты, тогда как почти треть опрошенных (32%) удается это делать периодически.

Где украинцы хранят деньги

53% респондентов заявили, что хранят свои накопления в наличных, которые держат дома. Банковским счетам отдают предпочтение 10% участников опроса, а еще 5% имеют открытые депозиты.

Напомним, что в конце мая Фонд гарантирования вкладов физических лиц отчитался, что накопления украинцев в банках растут в течение трех месяцев. По состоянию на 1 мая 2024 суммарно вклады физических лиц в украинских банках оценили в 1 244,2 миллиарда гривен. За апрель эта сумма выросла на 15,8 миллиарда долларов.

В то же время 2% украинцев имеют сбережения в криптовалюте. Кроме того, еще по 1% респондентов предпочитают облигации, акциям, драгоценным металлам или вложения в недвижимость. Зато 14% опрошенных заявили, что сочетают различные варианты для сбережений. Ответ "другое" выбрали 13% респондентов.