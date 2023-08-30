Речь идет о заявлении от Ассоциации защиты прав граждан и бизнеса, где озабочены деятельностью Raiffeisen Bank International на российском рынке. Главная претензия и подозрение – вероятность поддержания терроризма.

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В Чехии начали расследование против Raiffeisen Bank International

Автор криминальной жалобы против Raiffeisen Bank International Либор Малечек заявил, что кредитор сообщил о росте на 9% в России за первые шесть месяцев 2023 года. Таким образом, австрийский кредитор способствует финансированию агрессии против Украины.

Как это возможно, что вдруг на счетах мы обнаруживаем, что они передают сотни миллионов на терроризм, в поддержку военной машины?

– подчеркнул Малышек.

Спикер чешской полиции подтвердил, что расследование уже стартовало, однако они не могут сообщить ни одной дополнительной информации по этому делу. Далее – больше!

В Чехии создали петицию с требованием, чтобы Raiffeisen Bank International все-таки покинул российский рынок. Это инициатива группы клиентов кредитора. Автор петиции Ладислав Пельцль также прокомментировал ситуацию. По его словам, для них невыносима и мысль использовать такую же карту, как и условный поставщик военного снаряжения для российской армии.

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