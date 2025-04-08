Прогноз цены на нефть

Аналитики одного из топовых банков США – Goldman Sachs – обнародовали новый прогноз цены на нефть. Они сообщили, что "экстремальный" сценарий на рынке нефти реальный, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По мнению экспертов, тогда цена нефти Brent может упасть ниже 40 долларов за баррель до конца 2026 года. Согласно прогнозу Goldman Sachs, такое развитие ситуации на рынке нефти возможно при условии глобальной рецессии и полной отмены сокращений добычи ОПЕК+.

Важно! Базовый прогноз американского банка для цен на нефть более умеренный. Речь идет о цене на уровне 55 долларов за баррель до декабря 2026 года. В Goldman Sachs также поделились прогнозом для цен на нефть в случае рецессии в США.



По сценарию "типичной" американской рецессии эксперты считают, что цены на нефть будут колебаться на уровне 58 долларов за баррель в декабре 2025 года и 50 долларов за баррель в декабре 2026 года.

В американском банке пересмотрели прогноз цен на нефть в сторону снижения из-за ситуации с мировой торговлей. Тарифы США, которые ввел 2 апреля Дональд Трамп, спровоцировали глобальную торговую войну. Из-за этого рынок нефти обвалился до многолетних минимумов. Более того, цены на нефть упали еще больше после решения Китая ввести пошлины на американские товары в ответ на действия США.