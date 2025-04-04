Самые богатые люди мира потеряли миллиарды долларов из-за новых пошлин США

Состояние 500 самых богатых людей мира за день уменьшилось более чем на 200 миллиардов долларов. Главная причина – это тарифы, которые 2 апреля ввел Дональд Трамп, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Решение Трампа обвалило фондовые биржи мира почти мгновенно. Речь идет об американских, европейских и азиатских акциях. Доллар также резко обвалился, зафиксировав самый большой обвал по отношению к евро за 9 лет. Теперь стало известно, сколько потеряли самые богатые люди мира из-за новых пошлин США.

Важно! Однодневное уменьшение состояния богачей является четвертым по величине за 13-летнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg. Кроме того, это самые большие потери миллиардеров с пика пандемии коронавируса.

В целом капиталы более половины миллиардеров, которые входят в индекс благосостояния Bloomberg, упали в среднем на 3,3%. Наибольшие потери зафиксировали лидеры рейтинга самых богатых людей мира:

Марк Цукерберг из Meta потерял за день 17,9 миллиарда долларов . Это примерно 9% его состояния. Акции его компании упали в цене на 9%. Цукерберг зафиксировал самые большие потери среди богачей.

Джефф Безос, который основал Amazon, потерял 15,9 миллиарда долларов . Акции корпорации зафиксировали спад на рынке на уровне 9%.

. Акции корпорации зафиксировали спад на рынке на уровне 9%. Самый богатый человек мира также зафиксировал серьезные потери после введения новых пошлин. Только в четверг Илон Маск потерял 11 миллиардов долларов, ведь акции компании Tesla упали на 5,5% после новостей о новых тарифах США.

Интересная деталь! Маск, Цукерберг и Безос посетили инаугурацию Дональда Трампа, которая прошла 20 января. Каждый из них выражал свою поддержку Трампу. Например, Цукерберг и Безос заявляли, что стремятся сотрудничать уже с действующим президентом США, а Маск инвестировал в его победу на выборах, минимум, 288 миллионов долларов.

Интересно, что президент США Дональд Трамп, который владеет миллиардными состояниями, также теряет деньги. По состоянию на 4 апреля капитал Трампа уменьшился на 40 миллионов долларов до 4,6 миллиарда долларов, по данным Forbes. Дело в том, что акции Trump Media & Technology Group падают в цене.