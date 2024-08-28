Уоррен Баффет продал десятки миллионов акций Bank of America

В рамках последней продажи компания миллиардера Уоррена Баффета – Berkshire Hathaway – избавилась от акций Bank of America, что является одним из крупнейших в США. В результате компания получила 981,9 миллиона долларов. Также добавляют, что конгломерат продолжает сокращать свою долю во втором по величине американском банке.

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Всего с 23 по 27 августа компания Уоррена Баффета продала примерно 24,7 миллиона акций американского кредитора. Тогда как с середины июля Berkshire продал ценные бумаги Bank of America на сумму около 5,4 миллиарда долларов.

Интересно! Сын Уоррена Баффета, Говард Баффетт, является одним из крупнейших благотворителей, которые поддерживают Украину. Он выделил более 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь после российского вторжения.

По состоянию на 28 августа акции Bank of America торгуются на рынке с ценой на уровне 39,93 доллара за штуку. Рыночная капитализация кредитора составляет 307,8 миллиарда долларов, согласно данным MarketWatch. С начала года ценные бумаги банка подорожали на 18,84%.

Несмотря на это Berkshire Hathaway все еще остается крупнейшим акционером Bank of America. Компании Баффета принадлежит 903,8 миллиона акций кредитора. Стоимость этой доли составляет 35,85 миллиарда долларов. Напомним, что легендарный инвестор начал покупать акции банка в 2011 году.