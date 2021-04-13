Транспортный гигант Азии Grab готов выйти на биржу. Кто получит первые дивиденды и почему эта сделка стала доказательством "безумие Уолл-стрит" – читайте дальше.

Крупнейшая компания в Юго-Восточной Азии Grab Holdings, которая специализируется на перевозке пассажиров и доставке еды, договорилась о слиянии с американской фирмой Altimeter Growth Corp. Корпорация прославилась в мире после победы в пятилетней борьбе за приобретение бизнеса Uber в своем регионе.

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Новый уровень

Объединение компаний стало крупнейшим соглашением с "открытым чеком". Азиатский "Uber" оценили в рекордные 40 миллиардов долларов США. Компания Grab, которая базируется в Сингапуре, заявила, что решила выйти на биржу после удачного, в финансовом плане, года. Корпорация планирует стать публичной с помощью SPAC.

SPAC – это корпорация-оболочка, котировок на фондовой бирже с целью приобретения частной компании, что делает ее открытой, не проходя традиционный процесс первичного публичного размещения.

Договоренности сторон учитывают частные инвестиции в публичный капитал в размере 4 миллиардов долларов. Инвесторами также станут азиатские и международные компании B lackRock, Temasek Holdings, Fidelity International и Janus Henderson Investors.

Первыми бенефициарами соглашения компании Grab Holdings, которую в 2020 году оценивали в сумму более 16 млрд долларов, станут:

SoftBank Group Corp,

Диди Чусин.

Именно эти организации были первыми спонсорами Grab.

Дальнейшие планы

Стратегия одного из основателей Grab Энтони Тана сфокусирована на активном наращивании темпов роста в новых секторах и увеличении доли компании на рынке с помощью вложения миллиардов долларов в локализацию своих услуг и инвестирования в экономику, которая быстро растет.

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После подписания всех необходимых документов Altimeter Growth и Grab станут дочерними компаниями нового холдинга, который оценят в 39,6 миллиарда долларов. С помощью соглашений Grab сможет получить примерно 4,5 миллиарда долларов в виде денежных поступлений.

Несмотря на рост доходов на 70% в 2020 году компанию Grab пока нельзя назвать прибыльной. Руководство фирмы надеется, что их масштабный сегмент – доставка еды – в 2021 году выйдет на новый уровень доходности, ведь все больше людей предпочитают заказу еды через Интернет.

Соглашение Grab Holdings и Altimeter Growth Corp стала еще одним доказательством безумия на Уолл-стрит, где фиктивные компании с начала этого года привлекли инвестиции в размере 99 миллиардов долларов в США против 83 миллиардов долларов в 2020 году.