Банк заблокировал карту: что делать и как вернуть деньги

Есть ряд причин, по которым банк может заблокировать карту. В частности – обезопасить счет от мошенников и незаконной деятельности. Но порой в блокировке виноват сам клиент.

Почему банк блокирует счет?

О том, по каким причинам банк может заблокировать карту, говорится на ресурсе PMG.ua.

Преимущественно карточку блокируют только тогда, когда есть подозрительные действия. Хотя каждая ситуация индивидуальна, есть базовые причины, по которым банки решают обезопасить счета и блокируют их.

Одна из самых частых причин – задолженность или невыполненные обязательства. В частности:

просроченные банковские кредиты;

неуплаченные алименты;

невыплаченные штрафы или любые другие административные взыскания;

задолженность перед другими кредиторами.

В таких случаях банк действует по распоряжению исполнительной службы: арестовывает финансы на счетах и передает на погашение соответствующих задолженностей.

Следующая причина – требование правоохранительных органов. Преимущественно это касается уголовных дел и ограничений для подозреваемого. Особенно, если речь идет о мошенничестве.

Сюда же относятся финансовые операции, вызывающие сомнения у работников банка. Поскольку банк постоянно мониторит, что происходит в системе – работники могут заблокировать операцию, а заодно карточку, в таких случаях:

есть угроза отмывания средств;

любые мошеннические операции;

финансирование терроризма;

другие виды противозаконной финансовой деятельности.

Важно! К этому виду блокировки относятся также ситуации, когда осуществляются финансовые переводы вне установленного лимитом.

Поэтому, если вы даже по случайности не учли лимит своей карты, банк может это принять за попытку мошенничества, отмывания средств и заблокировать счет.

Разным категориям клиентов надо обратить внимание на такие суммы, как 50, 100 и 150 тысяч гривен в месяц.

Единственный способ на 100% избежать финмониторинга – это вообще не пользоваться услугами банков. Даже если вы работаете или ведете бизнес "в белую" и у вас все законно, вы не застрахованы от проблем,

– говорит адвокат Юрий Бабенко.

Поэтому "под прицел" банковского мониторинга может попасть любая финансовая операция, главное – иметь соответствующие документы и возможность подтвердить/опровергнуть соответствующую ситуацию.

По каким нетипичным причинам банк может заблокировать карту?

Еще одно объяснение – неудачная формулировка в назначении платежа. Финансовый консультант Людмила Сандыга для Новини.LIVE объяснила, что такие случаи становятся распространенными.

5 формулировок и слов, которые лучше не употреблять в назначении платежа, чтобы не попасть в неприятности:

"помощь";

"подарок";

"на продукты" или "на лечение";

"оплата за услуги/консультации";

"перевод собственных средств".

Эксперт объясняет, что некоторые из этих форм высказываний являются не четкими. Мониторинг банка может не понять о чем конкретно идет речь и превентивно заблокировать операцию вместе с карточкой.

В то же время некоторые слова не дают полного понимания относительно возможного налогообложения суммы перевода. Например, "подарок".

Что делать, если вашу карту заблокировали?

Действия клиента в основном зависят от причины блокировки карты.

Обратите внимание! Первый и самый важный шаг – обратиться в банк за объяснением, получить алгоритм действий.

Если карту заблокировали по требованию исполнительной службы – можно оперативно закрыть все долги, предоставить доказательства исполнительной службе и ждать, когда счет разблокируют.

В случае блокировки счета из-за оговора правоохранителей, единственный вариант – способствовать следствию, но вряд ли удастся получить быстрый доступ к своим ресурсам.

Если же счет блокирует банковский мониторинг – нужно предоставить финансовые документы, подтверждающие происхождение средств и объясняют цель проведения тех или иных операций по счету.

На что стоит обратить внимание при оплате валютой?

Действует решение от 2019 года, с тех пор начали постепенное изъятие банкнот в 500 евро. Однако пока эти купюры использовать можно.

В то же время даже хранение сбережений в валюте может привести к тому, что купюры изнашиваются и теряют свое первоначальное качество. Такие деньги тоже можно обменять, но по специальной процедуре.