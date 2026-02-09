Как именно работает новая функция Monobank?

Сейчас тестирование этой функции началось в тестовом формате, сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Читайте также Какую сумму в валюте можно перевести за границу сейчас

Олег Гороховский Украинский бизнесмен, соучредитель Monobank У меня в моно лежит валюта и я постоянно жалею, что она никак не зарабатывает Кажется, мы это решили! Теперь доллары и евро будут приносить прибыль, и при этом их можно будет вывести в любой момент.

Как объясняет Гороховский, схема работы этого механизма выглядит так:

нужно вложить 1 100 долларов или евро в валютную "Банку";

именно благодаря такой сумме вы сможете включить функцию инвестирование;

доход будет разный: 3,7% при вложениях в долларах, 2,8% – в евро.

Под капотом, мы купим на баланс этой "Банки" гособлигации. А вывести обратно можно любую сумму хоть в следующую секунду после пополнения. Конечно, так быстро вы ничего не заработаете, но и ничего не потеряете,

– говорит Гороховский.

Гороховский также указал, что после набора 5000 включенных инвестирования – начнется дальнейшая запись желающих. То есть, будет создана своеобразная очередь.

Заметим, что несколько подобный функционал имеет Wise. Это специальный британский сервис, который ранее действовал в Украине. Он начал сворачивать деятельность еще в августе 2022 года. А уже в конце 2024 года Wise ограничил возможность выплат на карты украинских банков, сообщал ранее сервис.

Что еще важно знать о новой функции Monobank?