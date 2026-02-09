Зачем Польше покупать долю в государственном банке Украины?

Заинтересованность Польши в усилении экономического присутствия на украинском рынке обусловлена тем, что она видит его потенциал. От такого сотрудничества выиграет и Украина. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт Руслан Черный.

По данным Wirtualna Polska, Польша решила приобрести долю акций одного из украинских государственных банков – "Ощадбанка" или "Укрэксимбанка". Во времена будущего восстановления Украины такая инвестиция должна стать поддержкой для польского бизнеса.

По мнению эксперта Руслана Черного, иностранное присутствие на банковском рынке пойдет на пользу Украине.

Руслан Черный Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Украина заявила в стратегии, что когда-то должна продать долю в государственных банках для того, чтобы уменьшить влияние государства на банковский рынок. Это должно увеличить конкурентоспособность и улучшить услуги. Увеличение доли крупных банковских международных сообществ только улучшает рынок, на котором они работают.

К примеру, в крупнейшем PKO Bank Polski (подобном украинскому "Ощадбанку") значительной частью акций владеют частные инвесторы, в частности иностранные.

Заметьте! Контролируемый государством PKO BP владеет "Кредобанком", работающим на западе Украины.

Какое значение это имеет для Украины?

Эксперт Руслан Черный говорит, что несмотря на то, что в государственных банках Украины изменилась корпоративная структура управления и внедрили наблюдательные советы, государство имеет значительное влияние на банковский сектор.

Все же Министерство финансов и Национальный банк могут указывать государственным банкам по политике ставок кредитных или депозитных. На сегодняшний день государственные банки – это более 60% рынка. И фактически они монопольно решают, куда должен двигаться рынок,

– отметил эксперт.

В условиях войны государственное регулирование позволяет сохранять финансовую устойчивость, тогда как после завершения есть смысл постепенно уменьшать это влияние. Это поможет банковскому сектору стать более конкурентным и рыночным.

Что предусматривает процедура покупки доли в банке?

Как рассказал эксперт Руслан Черный, продолжительность процедуры покупки доли в банке составляет не менее 9 месяцев.

Сначала инвестор должен заявить о том, что он хочет приобрести долю в каком-то банке. Он должен обратиться в Нацбанк и подать пакет документов, включая источник происхождения средств. Чтобы к нему не было никаких претензий, что там что-то незаконное происходит,

– говорит эксперт.

Национальный банк проверяет эти документы в течение минимум квартала, а затем выдает разрешение. После этого заключают саму сделку.

Что еще известно о присутствии Польши на банковском рынке Украины?