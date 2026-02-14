Банк заблокував картку: що робити і як повернути гроші

Є низка причин, через які банк може заблокувати картку. Зокрема – убезпечити рахунок від шахраїв та незаконної діяльності. Але деколи у блокуванні винен сам клієнт.

Чому банк блокує рахунок?

Про те, через які причини банк може заблокувати картку, йдеться на ресурсі PMG.ua.

Переважно картку блокують лише тоді, коли є підозрілі дії. Хоча кожна ситуація індивідуальна, є базові причини, через які банки вирішують убезпечити рахунки та блокують їх.

Одна з найчастіших причин – заборгованість або невиконані зобов'язання. Зокрема:

протерміновані банківські кредити;

несплачені аліменти;

невиплачені штрафи або будь-які інші адміністративні стягнення;

заборгованість перед іншими кредиторами.

У таких випадках банк діє за розпорядженням виконавчої служби: арештовує фінанси на рахунках і передає на погашення відповідних заборгованостей.

Наступна причина – вимога правоохоронних органів. Переважно це стосується кримінальних справ і обмежень для підозрюваного. Особливо, якщо йдеться про шахрайство.

Сюди ж належать фінансові операції, що викликають сумніви у працівників банку. Оскільки банк постійно моніторить, що відбувається в системі – працівники можуть заблокувати операцію, а заодно картку, у таких випадках:

є загроза відмивання коштів;

будь-які шахрайські операції;

фінансування тероризму;

інші види протизаконної фінансової діяльності.

Важливо! До цього виду блокування належать також ситуації, коли здійснюються фінансові перекази поза встановленим лімітом.

Тож, якщо ви навіть з випадковості не врахували ліміт своєї картки, банк може це сприйняти за спробу шахрайства, відмивання коштів і заблокувати рахунок.

Різним категоріям клієнтів треба звернути увагу на такі суми, як 50, 100 та 150 тисяч гривень на місяць.

Єдиний спосіб на 100 % уникнути фінмоніторингу – це взагалі не користуватися послугами банків. Навіть якщо ви працюєте чи ведете бізнес "в білу" і у вас все законно, ви не застраховані від проблем,

– каже адвокат Юрій Бабенко.

Тож "під приціл" банківського моніторингу може потрапити будь-яка фінансова операція, головне – мати відповідні документи та можливість підтвердити/спростувати відповідну ситуацію.

Через які нетипові причини банк може заблокувати картку?

Ще одне пояснення – невдале формулювання у призначенні платежу. Фінансова консультантка Людмила Сандига для Новини.LIVE пояснила, що такі випадки стають поширеними.

5 формулювань та слів, які краще не вживати у призначенні платежу, аби не потрапити в неприємності:

"допомога";

"подарунок";

"на продукти" або "на лікування";

"оплата за послуги/консультації";

"переказ власних коштів".

Експертка пояснює, що деякі з цих форм висловлювань є не чіткими. Моніторинг банку може не зрозуміти про що конкретно йдеться і превентивно заблокувати операцію разом з карткою.

Водночас деякі слова не дають повного розуміння щодо можливого оподаткування суми переказу. Наприклад, "подарунок".

Що робити, якщо вашу картку заблокували?

Дії клієнта переважно залежать від причини блокування картки.

Зверніть увагу! Перший і найважливіший крок – звернутися до банку за поясненням, отримати алгоритм дій.

Якщо картку заблокували на вимогу виконавчої служби – можна оперативно закрити всі борги, надати докази виконавчій службі та чекати, коли рахунок розблокують.

У разі блокування рахунку через вимову правоохоронців, єдиний варіант – сприяти слідству, але навряд вдасться отримати швидкий доступ до своїх ресурсів.

Якщо ж рахунок блокує банківський моніторинг – потрібно надати фінансові документи, що підтверджують походження коштів та пояснюють мету проведення тих чи інших операцій за рахунком.

На що варто звернути увагу при оплаті валютою?

Діє рішення від 2019 року, відколи почали поступове вилучення банкнот у 500 євро. Проте поки ці купюри використовувати можна.

Водночас навіть зберігання заощаджень у валюті може призвести до того, що купюри зношуються і втрачають свою первинну якість. Такі гроші теж можна обміняти, але за спеціальною процедурою.