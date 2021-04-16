Американская корпорация Apple вместе с партнерами начала реализацию масштабного экологического проекту по спасению лесов. О целях и планах компании – читайте дальше.

Корпорация Apple решительно настроена воплотить в жизнь свою экологическую цель – за 10 лет стать углеродно-нейтральной. Именно поэтому технический гигант вместе с некоммерческими организациями Conservation International и Goldman Sachs совместно создали отдельный инвестиционный фонд.

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"Зеленые" цели

На проекты по восстановлению лесов выделили 200 миллионов долларов. Особое внимание сосредоточат на сохранившиеся биоразнообразия лесов и развитие рационального и экологического лесопользования с сохранением природного баланса.

Сейчас главной целью фонда является ежегодное удаление из атмосферы не менее 1 миллиона тонн углекислого газа. Именно такие объемы углерода выбрасывают в атмосферу более 200 тысяч легковых автомобилей.

Apple создал фонд для восстановления лесов / Фото unsplash

В корпорации отметили, что за основу были взяты Конвенции ООН по климату и Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

В контексте экологической кампании, Apple искать пути сокращения выбросов в атмосферу от их производства на 75%. В частности, техгигант намерен увеличить долю продукции, созданную из переработанных материалов и перевести все центры производства на возобновляемые источники энергии. За д ругие 25% будет отвечать Restore Fund.