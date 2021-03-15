У США схвалили нову програму допомоги громадянам країни. Тим, чий річний дохід нижче 75 тисяч доларів, видадуть по 1400 доларів одноразової допомоги. Під цей критерій підпадає більшість населення.

Що показало опитування

Згідно з опитуванням Deutsche Bank, молоді люди, які отримають допомогу, планують витратити її на акції.

Молоді люди у віці від 25 до 34 років говорять, що планують інвестувати до 50% отриманих коштів .

. Люди у віці від 18 до 25 і від 35 до 54 років запевняють, що витратять на акції від 30% до 40%.

Найменше вкладати будуть люди старшого віку.

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Банк проводив опитування серед тих, хто вже використовує різні онлайн-платформи для трейдингу. В опитуванні взяли участь 430 людей.

Як американці впливають на фондові ринки

У попередні рази, коли держава робила виплати жителям країни, 8% одержувачів витрачали гроші на інвестиції – це практично кожен десятий.

Як розповіли аналітики в коментарі CNBC, саме "безкоштовні гроші" стали причиною зростання ринку акцій в цілому, а також конкретно компанії Tesla, вартість якої близька 1 трильйона доларів.

Крім того, показовим стало зростання групи інвесторів на Reddit: за останні два місяці кількість учасників зросла в 5 разів – там уже майже 10 мільйонів користувачів.

В цілому уряд США позитивно оцінює допомогу громадянам. Близько 40% з отриманих коштів йде на їжу та інші речі першої потреби, ще 30% – на погашення боргів.

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