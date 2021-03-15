Американці отримають по 1400 доларів просто так: на що вони витратять гроші
У США схвалили нову програму допомоги громадянам країни. Тим, чий річний дохід нижче 75 тисяч доларів, видадуть по 1400 доларів одноразової допомоги. Під цей критерій підпадає більшість населення.
Джерело:ain.ua
Що показало опитування
Згідно з опитуванням Deutsche Bank, молоді люди, які отримають допомогу, планують витратити її на акції.
- Молоді люди у віці від 25 до 34 років говорять, що планують інвестувати до 50% отриманих коштів.
- Люди у віці від 18 до 25 і від 35 до 54 років запевняють, що витратять на акції від 30% до 40%.
- Найменше вкладати будуть люди старшого віку.
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Як американці впливають на фондові ринки
У попередні рази, коли держава робила виплати жителям країни, 8% одержувачів витрачали гроші на інвестиції – це практично кожен десятий.
Як розповіли аналітики в коментарі CNBC, саме "безкоштовні гроші" стали причиною зростання ринку акцій в цілому, а також конкретно компанії Tesla, вартість якої близька 1 трильйона доларів.
Крім того, показовим стало зростання групи інвесторів на Reddit: за останні два місяці кількість учасників зросла в 5 разів – там уже майже 10 мільйонів користувачів.
В цілому уряд США позитивно оцінює допомогу громадянам. Близько 40% з отриманих коштів йде на їжу та інші речі першої потреби, ще 30% – на погашення боргів.
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