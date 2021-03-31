Самая распространенная в мире облачная платформа Amazon Web Services запускает новую программу помощи космическим стартапам. Счастливчики получат 100 тысяч долларов.

В рамках этой миссии Amazon будет сотрудничать с британской венчурной фирмой Seraphim Capital. Для участия в программе выберут 10 лучших компаний.

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Что предусматривает программа

Прием заявок начался во вторник, 30 марта, и продлится до 21 апреля. Кроме денег, победители получат 4 недели занятий со специалистами в космической и технической областях с большим опытом работы с AWS.

Директор подразделения аэрокосмической и спутниковой авиации AWS Клинт Крозье убежден, что стартапы служат катализатором для новых смелых экспериментов в космической отрасли.

Мы с нетерпением ждем возможности помочь первой группе компаний запустить и развиваться с помощью этой новой программы,

– подчеркнул он.

Что известно о компании Amazon

Это мультинациональная и мультимиллиардная корпорация. Она работает в различных сферах, в частности в электронной коммерции, облачных вычислениях, цифровых потоковых передачах и вопросах искусственного интеллекта.

В 2020 году Amazon оказалась на 4 месте в рейтинге самых ценных брендов мира по версии Forbes.

В феврале стало известно, что генеральный директор Amazon.com Inc. Джефф Безос уйдет с должности в третьем квартале 2021 года. Его место займет руководитель подразделения облачных вычислений компании Энди Джесс.