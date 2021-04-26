З початку 2021 року Марк Цукерберг встиг продати у двічі більше акцій Facebook, ніж за весь 2020 рік. Тоді він отримав понад 540 мільйонів доларів.

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Продаж акцій

За останні чотири місяці Цукерберг заробив на продажі акцій Facebook понад 1 мільярд доларів. За даними Forbes, МаркЦукерберг займає п'яту сходинку у рейтингу найбагатших людей світу. Його статки оцінюють в 109,8 мільярда доларів.

Цікаво, що у 2015 році, після народження доньки, чоловік пообіцяв віддати на благодійність 99% активів Facebook, які йому належать.

За минулий рік підприємець збільшив свій капітал на 40 мільярдів доларів. Наразі мільярдер володіє 13% активів однієї з найбільших соціальних мереж. З початку року цінні папери Facebook виросли в ціні більше, ніж на 12%, попри останні кроки Цукерберга. Це стало можливим через зростання попиту на акції компанії. За даними Yahoo!Finance, вартість цінних паперів популярної соціальної мережі зупинилася на рівні 301 долара.

Акції Facebook мають попит на біржі / Інфографіка Yahoo!Finance

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