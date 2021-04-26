Інвестиційний шлях Міллера не був простим. Він на власному досвіді знає, що таке перемоги та поразки.

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Крах

У 2008 році світова економічна криза буквально поставила на коліна його фонд Legg Mason Value Trust. Під керівництвом Міллера фінустанова 15 років підряд випереджала еталонний індекс S&P 500. Проте, ставка на активи Bear Stearns та Freddie Mac – стала початком краху, оскільки ці фінансові організації опинилися в епіцентрі кризи іпотечного кредитування.

S&P 500 Це фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's і нею ж складається.

У результаті фонд Міллера "впав" на 55%, а його капітал з 77 мільярдів скоротився до 800 мільйонів доларів. Крах бізнесу та розлучення призвели до того, що особисті статки інвестора за кілька місяців скоротилися майже на 90%.

"Золоті" активи

Проте, сміливі рішення Міллера допомогли йому знову сколотити чималий капітал. Зокрема, йдеться про те, що бізнесмен почав вкладати кошти в активи Amazon майже відразу, як компанія стала публічною у 1997 році. А після того, як бульбашка доткомів лопнула, він лише збільшив свою частку в групі електронної комерції.

Бульбашка доткомів Економічна бульбашка, яка існувала у період приблизно з 1995 по 2001 рік. Кульмінація сталася 10 березня 2000 року, коли індекс NASDAQ досяг позначки у 5132,52 пункту протягом торгів і впав до 5048,62 при закритті.

Цей крок однозначно можна назвати вдалим та успішним, оскільки ціна активів дітища Джеффа Безоса з 40 доларів у листопаді 2008 року зросла до 3343 доларів у 2021 році. За словами Міллера, у 2020 році його інвестиційний портфель на 83% складався з акцій Amazon.

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Ще однією перемогою Міллера стала ставка на біткойн. Інвестор почав купувати ці активи, коли їхня вартість коливалася в межах від 200 до 300 доларів, а середня вартість цінних паперів зупинилася на рівні 500 доларів. За 2020 рік цифрова валюта зросла в ціні більше, ніж на 600%. Таким чином, можна сміливо припустити, що Міллер отримав 10 000% прибуток від своїх інвестицій.

Білл Міллер зізнався, що інвестиції в Amazon та біткойн дозволили йому знову стати мільярдером. Він висловив переконання, що ці компанії лише набирають оберти. Інвестор прогнозує, що в найближчі три роки акції Amazon подвоять свої показники, а вартість біткойна зросте у 10 разів.

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