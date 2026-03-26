Это подорвет доверие к евро: ЕЦБ отреагировал на захват Венгрией активов Ощадбанка

ЕЦБ сообщил, что поддерживает слова НБУ, относительно захвата Венгрией наличности, которую везли инкассаторы Ощадбанка. Напомним, венгерские силы удерживают у себя валюту и золото украинского банка.

Как ЕЦБ отреагировал на ситуацию относительно Ощадбанка?

Президент ЕЦБ Кристин Лагард выразила свою обеспокоенность, относительно ситуации, которая сложилась. Она говорит, что такие действия Венгрии могут подорвать доверие к евро, сообщает Financial Times.

Кроме этого, Лагард уточнила, что разделяет оценку НБУ. К тому же она планирует поднимать этот вопрос в Брюсселе и Будапеште.

Заметим, НБУ направил письмо в ЕЦБ после захвата активов Ощадбанка, сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный. Сейчас регулятор продолжает активную работу, чтобы на этот инцидент отреагировали соответствующим образом.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Мы ведем активную коммуникацию с европейскими партнерами, чтобы этот инцидент не остался без должной реакции. Наши обращения будут адресованы руководству ЕЦБ, центрального банка Австрии, Генерального директората Европейской комиссии по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала, Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и другим.

Глава НБУ указал, что должен состояться независимый аудит обстоятельств. Проверку проведет международная компания.

Что известно о ситуации с активами Ощадбанка?