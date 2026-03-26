Это подорвет доверие к евро: ЕЦБ отреагировал на захват Венгрией активов Ощадбанка
- ЕЦБ выразил обеспокоенность по поводу захвата Венгрией активов Ощадбанка, считая, что это может подорвать доверие к евро.
- Президент ЕЦБ Кристин Лагард поддержала оценку НБУ.
ЕЦБ сообщил, что поддерживает слова НБУ, относительно захвата Венгрией наличности, которую везли инкассаторы Ощадбанка. Напомним, венгерские силы удерживают у себя валюту и золото украинского банка.
Как ЕЦБ отреагировал на ситуацию относительно Ощадбанка?
Президент ЕЦБ Кристин Лагард выразила свою обеспокоенность, относительно ситуации, которая сложилась. Она говорит, что такие действия Венгрии могут подорвать доверие к евро, сообщает Financial Times.
Кроме этого, Лагард уточнила, что разделяет оценку НБУ. К тому же она планирует поднимать этот вопрос в Брюсселе и Будапеште.
Заметим, НБУ направил письмо в ЕЦБ после захвата активов Ощадбанка, сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный. Сейчас регулятор продолжает активную работу, чтобы на этот инцидент отреагировали соответствующим образом.
Мы ведем активную коммуникацию с европейскими партнерами, чтобы этот инцидент не остался без должной реакции. Наши обращения будут адресованы руководству ЕЦБ, центрального банка Австрии, Генерального директората Европейской комиссии по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала, Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и другим.
Глава НБУ указал, что должен состояться независимый аудит обстоятельств. Проверку проведет международная компания.
Что известно о ситуации с активами Ощадбанка?
Инкассаторы вернулись на украинскую территорию. Венгрия также отдала машины Ощадбанка.
В то же время Венгрия продолжает удерживать активы Ощадбанка. В частности, речь идет о наличности и золоте. Напомним, инкассаторы перевозили 40 миллионов долларов и 35 миллионов евро. К тому же в машинах было – 9 килограммов золота.
Перевозка этих активов была согласована и происходила с соблюдением международных требований. Средства и золото направлялись из австрийского Raiffeisen Bank International в украинский Ощадбанк.