Зачем Орбану китайские деньги?

Правда, премьер-министр Виктор Орбан искал финансовую поддержку еще раньше. В том числе и потому, что значительная часть финансирования Евросоюза до сих пор остается замороженной для Венгрии – из-за проблем с коррупцией и верховенством права.

Смотрите также "Он сильный лидер": Трамп открыто призвал голосовать за Орбана на выборах

Сейчас сотрудничество между центральным банком Венгрии и Народным банком Китая якобы помогает европейской стране сохранять стабильность финансирования в периоды рыночных колебаний.

Речь идет о своп-линии объемом 40 миллиардов юаней, или 5,8 миллиарда долларов, которую продлили в 2025 году.

В среду, 25 марта, на форуме в Боао заместитель председателя нацбанка Даниэль Палотай заявил, что это "очень большая сумма для такой маленькой страны, как Венгрия". И хотя планов по расширению линии нет, чиновник считает, что "центральные банки должны сотрудничать теснее".

Справка: Swap line – соглашение между центробанками разных стран о взаимном обмене валют по фиксированным курсам.

Напомним, Венгрия уже стала плацдармом для китайских компаний, стремящихся вести бизнес в ЕС. Теперь страна пытается усилить связи с Пекином – с целью диверсификации своих источников финансирования.

Вероятно, неудачной была подобная попытка сотрудничества с США. В прошлом году Орбан успел заявить, что во время своего визита в Белый дом договорился об американском "финансовом щите" для своей страны, однако с тех пор Дональд Трамп отрицал существование такого соглашения.

Почему Венгрия забрала средства Ощадбанка?