Як ЄЦБ відреагував на ситуацію щодо Ощадбанку?
НБУ спрямував лист до ЄЦБ після захоплення активів Ощадбанку, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.
Ми ведемо активну комунікацію з європейськими партнерами, щоб цей інцидент не залишився без належної реакції. Наші звернення будуть адресовані керівництву Європейського центрального банку, центрального банку Австрії, Генерального директорату Європейської комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу, Високому представнику ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та іншим.
Президентка ЄЦБ Крістін Лагард висловила своє занепокоєння, щодо ситуації, яка склалася. Вона каже, що такі дії Угорщини можуть підірвати довіру до євро, повідомляє Financial Times.