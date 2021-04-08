Рост стоимости активов International Holdings Co. PJSC имел эффект разорвавшейся бомбы. Эксперты не могут объяснить, почему рынок отреагировал именно так. В чем уникальность гиганта из ОАЭ – читайте дальше.

Успехи компании International Holdings Co. PJSC на бирже являются воплощением мечты инвесторов. С 22 марта ценные бумаги арабской корпорации росли в цене 13 дней подряд.

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Серия побед

Акции компании из Абу-Даби в течение трех недель выросли на 70% . Результатом длительной серии побед является рекордный рост стоимости International Holdings Co. PJSC – 40 миллаирдов долларов. Компания стала дороже даже чем Национальный банк Объединенных Арабских Эмиратов.

IHC поддерживают семьи эмирата Абу-Даби, которые имеют политическое влияние, а их инвесторами являются самые разнообразные фирмы: от SpaceX Илона Маска к местной рыболовной компании. Реальная стоимость активов IHC остановилась на отметке 87,65 дирхама(23,85 доллара). В процентном эквиваленте – 1,7% . Поэтому, с начала 2021 активы корпорации взлетели на 110%.

Акции компании из Абу-Даби выросли на 70% / Инфографика Investing.com

Причины роста

Что стало причиной такого стремительного и длительного роста – неизвестно. Официальные представители International Holdings Co. PJSC тоже не дают конкретных ответов, ответив, что они следуют стратегии приобретения и каждый месяц подписывают 2 – 3 сделки.

Главный инвестиционный директор консалтинговой компании Century Financial Виджай Валехо заметил, что IHC – это компания для инвесторов, которые готовы ко всему, поскольку даже малейшая ошибка руководства может очень дорого стоить. Целевой аудиторией гиганты из Абу-Даби есть инвесторы, которые готовы рисковать и вкладывать средства в рост акций.

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Об амбициозных планах компании свидетельствуют действия руководства. Меньше чем год назад главой правления IHC стал влиятельный шейх Тахнун Бинь Заед аль Нахайян. В течение этого периода компания активно привлекала инвестиции и в ОАЭ, и за рубежом.

В конце 2020 активы IHC оценили в 3,8 миллиарда долларов. Всего за год акции компании выросли в цене почти в четыре раза. Доход корпорации вырос на 159% до 3 миллиардов дирхам или 821 миллион долларов.