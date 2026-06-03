Акции летят вниз на фоне новых атак Ирана

3 июня европейские акции и американские фьючерсы снизились. Они несколько упали из-за роста цен на нефть. Это увеличение произошло именно на фоне возобновления боевых действий в Персидском заливе.

Какая ситуация с акциями сейчас?

Известно, что Европейский индекс STOXX 600 упал на 0,4%. А фьючерсы на американский S&P 500 – на 0,1%, сообщает Reuters.

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Заметим, в Азии до сих пор продолжается бычий тренд на рынке ИИ. В частности, фондовые индексы Японии и Тайваня достигли рекордных значений. Вероятно, это и защитило их от сильного влияния войны на Ближнем Востоке.

А вот Европа, наоборот. Она пострадала даже сильнее чем рынок США, ведь:

именно Европа является масштабным импортером энергоносителей;

и имеет меньше компаний, которые специализируются на ИИ.

Сейчас сфера ИИ несколько защищена от опасений относительно войны. В частности, фондовые индексы Уолл-Стрит во вторник совсем на немного выросли.

Интересна и ситуация с валютой. Индекс доллара США остается почти неизменным. Он находится на уровне примерно 99,31.

Обратите внимание! Индекс доллара указывает на курс американской валюты относительно ее конкурентов.

Настроение на рынке все еще в целом оптимистичное, несмотря на рост цен на нефть, поскольку инвесторы пытаются понять, что происходит на Ближнем Востоке,

– отметил старший аналитик по акциям Hargreaves Lansdown Мэтт Брицман.

Что произошло на Ближнем Востоке?