Яка ситуація з акціями зараз?

Відомо, що Європейський індекс STOXX 600 впав на 0,4%. А ф'ючерси на американський S&P 500 – на 0,1%, повідомляє Reuters.

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Зауважимо, в Азії досі триває бичачий тренд на ринку ШІ. Зокрема, фондові індекси Японії та Тайваню сягнули рекордних значень. Імовірно, це і захистило їх від сильного впливу війни на Близькому Сході.

А от Європа, навпаки. Вона постраждала навіть сильніше ніж ринок США, адже:

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саме Європа є масштабним імпортером енергоносіїв;

та має менше компаній, які спеціалізуються на ШІ.

Наразі сфера ШІ дещо захищена від побоювань щодо війни. Зокрема, фондові індекси Волл-стріт у вівторок зовсім на трохи зросли.

Цікавою є і ситуація з валютою. Індекс долара США залишається майже незмінним. Він перебуває на рівні приблизно 99,31.

Зверніть увагу! Індекс долара вказує на курс американської валюти відносно її конкурентів.

Настрій на ринку все ще загалом оптимістичний, незважаючи на зростання цін на нафту, оскільки інвестори намагаються зрозуміти, що відбувається на Близькому Сході,

– наголосив старший аналітик з акцій Hargreaves Lansdown Метт Бріцман.

Що відбулося на Близькому Сході?