Какая ситуация с акциями сейчас?
Известно, что Европейский индекс STOXX 600 упал на 0,4%. А фьючерсы на американский S&P 500 – на 0,1%, сообщает Reuters.
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Заметим, в Азии до сих пор продолжается бычий тренд на рынке ИИ. В частности, фондовые индексы Японии и Тайваня достигли рекордных значений. Вероятно, это и защитило их от сильного влияния войны на Ближнем Востоке.
А вот Европа, наоборот. Она пострадала даже сильнее чем рынок США, ведь:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- именно Европа является масштабным импортером энергоносителей;
- и имеет меньше компаний, которые специализируются на ИИ.
Сейчас сфера ИИ несколько защищена от опасений относительно войны. В частности, фондовые индексы Уолл-Стрит во вторник совсем на немного выросли.
Интересна и ситуация с валютой. Индекс доллара США остается почти неизменным. Он находится на уровне примерно 99,31.
Обратите внимание! Индекс доллара указывает на курс американской валюты относительно ее конкурентов.
Настроение на рынке все еще в целом оптимистичное, несмотря на рост цен на нефть, поскольку инвесторы пытаются понять, что происходит на Ближнем Востоке,
– отметил старший аналитик по акциям Hargreaves Lansdown Мэтт Брицман.
Что произошло на Ближнем Востоке?
Иран ночью совершил ракетную атаку на Кувейт и Бахрейн. В частности, из-за этого был поврежден кувейтский аэропорт.
США "ответили" Ирану. Как известно, американские силы нанесли удары по зоне неподалеку Ормузского пролива.
Накануне Иран и США сообщали, что они достигли предварительного соглашения. Однако ничего так подписано и не было. Теперь же ситуация обостряется, из-за произошедших атак. Соответственно, цены на нефть стремительно растут. Сейчас рынок переориентировался и уже не ждет быстрого завершения войны на Ближнем Востоке.