Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 3 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 44,05 гривны (+1 копейка), а продажа по 44,55 гривны (+7 копеек).

(+1 копейка), а продажа по (+7 копеек). Покупка евро проходит по 51,20 гривны (-7 копеек), а продажа – по 52 гривны (+7 копеек).

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Что со стоимостью валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,23 гривны (-2 копейки), а продажа – по 44,25 гривны (без изменений).

(-2 копейки), а продажа – по (без изменений). Зато покупка евро проходит по 51,65 гривны (-2 копейки), а продажа – по 51,80 гривны (-3 копейки).

Какой курс в обменниках

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 44,05 гривны (+21 копейка), а продают – по 44,36 гривны (+11 копеек).

(+21 копейка), а продают – по (+11 копеек). Евро покупают по 51,55 гривны (-1 копейка), а продают – по 51,90 гривны (-1 копейка).

Что будет с курсом валют в начале июня?

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что сезонное замедление роста цен должно положительно повлиять на курсовую ситуацию.

По прогнозам эксперта, курс доллара в начале месяца будет колебаться от 44 гривен до 44,50 гривны. Евро будет меняться от 50,50 гривны до 52,50 гривны.

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В то же время на курс валют будут влиять геополитическая ситуация и соответственно цены на топливо. Также надо учитывать военный фактор и состояние энергосистемы.