Эта евровая купюра больше не выпускается: ее выводят из обращения

500 евро постепенно выводят из обращения. Этот процесс продолжается и сейчас. Хотя решение об этих изменениях было принято еще в 2019 году.

Нужно ли сейчас обменивать 500 евро?

500 евро сейчас можно использовать при расчетах, сообщает Европейский центральный банк.

Важно! 500 евро также разрешено обменять.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– говорится в сообщении ЕЦБ.

Заметим, банкнота 500 евро принадлежала к первой серии евровых купюр. Она вошла в обращение 1 января 2002 года, сообщает Европейский центральный банк.

Обратите внимание! Первая серия включала номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро

Уже с 2013 по 2019 годы выпускалась вторая серия евро:

эта серия имеет более инновационные элементы защиты, к тому же они более долговечны;

в нее вошли номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

