Ця єврова купюра більше не випускається: її виводять з обігу
20 квітня, 06:00
Ця єврова купюра більше не випускається: її виводять з обігу

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Банкноту 500 євро поступово виводять з обігу, але вона залишається дійсною для розрахунків і обміну.
  • 500 євро належала до першої серії єврових купюр.

500 євро поступово виводять з обігу. Цей процес триває і зараз. Хоча рішення про ці зміни було ухвалено ще у 2019 році.

Чи потрібно зараз обмінювати 500 євро?

500 євро наразі можна використовувати при розрахунках, повідомляє Європейський центральний банк.

Важливо! 500 євро також дозволено обміняти.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,
– йдеться у повідомленні ЄЦБ.

Зауважимо, банкнота 500 євро належала до першої серії єврових купюр. Вона увійшла в обіг 1 січня 2002 року, повідомляє Європейський центральний банк.

Зверніть увагу! Перша серія включала номінали: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро 

Уже з 2013 по 2019 роки випускалася друга серія євро:

  • ця серія має інноваційніші елементи захисту, до того ж вони більш довговічні;
  • у неї увійшли номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

Що важливо знати про євро?

  • 500 євро вирішили вивезти з обігу саме через те, що такі купюри використовували в шахрайських цілях. До того ж їх часто підроблювали. Як зазначає ЄЦБ, є побоювання, що "ця банкнота може сприяти незаконній діяльності".

  • Друга серія єврових банкнот отримала назву "Європа". Так сталося через оформлення таких купюр. Річ у тім, що: на захисних елементах там зображено принцесу Європи – персонажка з грецької міфології.

  • В Україні можна обмінювати євро. Результат цієї процедури залежить від стану купюри. Банкноти з незначними пошкодженнями обмінюються за встановленим курсом. А от значно пошкоджені купюри віддаються на інкасо.