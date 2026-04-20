Ця єврова купюра більше не випускається: її виводять з обігу
- Банкноту 500 євро поступово виводять з обігу, але вона залишається дійсною для розрахунків і обміну.
- 500 євро належала до першої серії єврових купюр.
500 євро поступово виводять з обігу. Цей процес триває і зараз. Хоча рішення про ці зміни було ухвалено ще у 2019 році.
Чи потрібно зараз обмінювати 500 євро?
500 євро наразі можна використовувати при розрахунках, повідомляє Європейський центральний банк.
Читайте також Прогнозувати дедалі складніше – яким буде курс валют в Україні наприкінці квітня
Важливо! 500 євро також дозволено обміняти.
Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,
– йдеться у повідомленні ЄЦБ.
Зауважимо, банкнота 500 євро належала до першої серії єврових купюр. Вона увійшла в обіг 1 січня 2002 року, повідомляє Європейський центральний банк.
Зверніть увагу! Перша серія включала номінали: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро
Уже з 2013 по 2019 роки випускалася друга серія євро:
- ця серія має інноваційніші елементи захисту, до того ж вони більш довговічні;
- у неї увійшли номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.
Що важливо знати про євро?
500 євро вирішили вивезти з обігу саме через те, що такі купюри використовували в шахрайських цілях. До того ж їх часто підроблювали. Як зазначає ЄЦБ, є побоювання, що "ця банкнота може сприяти незаконній діяльності".
Друга серія єврових банкнот отримала назву "Європа". Так сталося через оформлення таких купюр. Річ у тім, що: на захисних елементах там зображено принцесу Європи – персонажка з грецької міфології.
В Україні можна обмінювати євро. Результат цієї процедури залежить від стану купюри. Банкноти з незначними пошкодженнями обмінюються за встановленим курсом. А от значно пошкоджені купюри віддаються на інкасо.