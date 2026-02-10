Именно такие евро выводят из обращения: будьте осторожны
- Банкнота 500 евро постепенно выводят из обращения из-за частых подделок и мошенничества.
- 500 евро все еще могут быть использованы и обменяны в национальных центральных банках Евросистемы.
Банкноту 500 евро начали выводить из обращения еще несколько лет назад. Такое решение было утверждено в 2019 году. Этот процесс происходит постепенно, пока эту купюру еще можно использовать.
Почему 500 евро изымают?
Банкноту 500 евро часто подделывали и использовали в мошеннических целях, сообщает Европейский центральный банк.
Читайте также Изношенные доллары и евро: можно ли обменять поврежденную наличность в Украине
Эту купюру даже не включили во вторую серию евро. Как указывает Европейский центральный банк, она является частью только первой,
Заметим, что сейчас в обращении находятся две серии евро:
- Первая серия – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро – вошла в обращение 1 января 2002 года.
- Вторая серия – 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро – банкноты выпускались с 2013 по 2019 годы.
Вторая серия, также известна как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,
– указывает ЕЦБ
Интересно! На банкнотах второй серии изображен мифический персонаж – "принцесса Европы".
Можно ли сейчас использовать 500 евро?
500 евро до сих пор можно свободно использовать. Также эту банкноту разрешено обменивать.
Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– говорится в сообщении ЕЦБ.
Можно ли поменять евро с повреждениями?
В Украине разрешено обменивать валюту, имеющую небольшие повреждения. Дело в том, что в 2023 году регулятор отменил понятие "незначительно изношенная купюра". Это позволило избежать влияния человеческого фактора на проверку банкноты.
Сложная ситуация со значительно изношенными купюрами. Ведь их отдают на инкассо. Такая процедура осуществляется по тарифам финучреждения. То есть, в результате такого обмена, вы получите меньшую сумму.