Саме такі євро виводять з обігу: будьте бережні

Банкноту 500 євро почали виводити з обігу ще декілька років тому. Таке рішення було затверджено у 2019 році. Цей процес відбувається поступово, наразі цю купюру ще можна використовувати.

Чому 500 євро вилучають?

Банкноту 500 євро часто підроблювали та використовували в шахрайських цілях, повідомляє Європейський центральний банк.

Читайте також Зношені долари та євро: чи можна обміняти пошкоджену готівку в Україні

Цю купюру навіть не включили у другу серію євро. Як вказує Європейський центральний банк, вона є частиною лише першої,

Зауважимо, що зараз в обігу перебувають дві серії євро:

Перша серія – 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро – увійшла в обіг 1 січня 2002 року.

– 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро – увійшла в обіг 1 січня 2002 року. Друга серія – 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро – банкноти випускались з 2013 по 2019 роки.

Друга серія, також відома як серія "Європа", була розроблена для того, щоб зробити банкноти євро більш захищеними від підробок та довговічнішими. Це означає, що банкноти потрібно буде замінювати рідше, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та звести витрати до мінімуму,

– вказує ЄЦБ

Цікаво! На банкнотах другої серії зображено міфічного персонажа – "принцесу Європи".

Чи можна зараз використовувати 500 євро?

500 євро досі можна вільно використовувати. Також цю банкноту дозволено обмінювати.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– йдеться у повідомленні ЄЦБ.

Чи можна поміняти євро з пошкодженнями?